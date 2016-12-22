Матвиенко увидела «дружный выдох» России после решения Путина по выборам

Спикер Совета Федерации считает, что, после того как нынешний глава государства Владимир Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих выборах, «вся страна одновременно дружно выдохнула и сказала: «Наконец-то»

Валентина Матвиенко, Владимир Путин и Вячеслав Володин на встрече с с руководителями палат Федерального Собрания. 25 декабря 2017 года (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече президента Владимира Путина с парламентариями заявила, что вся Россия «одновременно дружно выдохнула» после того, как глава государства объявил о намерении участвовать в выборах, передает «РИА Новости».

«Главное, что вы, Владимир Владимирович, объявили о выдвижении в конце уходящего года кандидатом в президенты на предстоящих выборах. В этот момент, по-моему, вся страна одновременно дружно выдохнула и сказала: «Наконец-то». Я думаю, что не только в России. И главное, снялось нараставшее напряжение в ожидании вашего решения», — сказала она в ходе встречи, посвященной итогам уходящего года.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что России нужен сильный лидер, потому что она стоит перед большим количеством вызовов и должна оставаться конкурентной.

Россия «придет к этому, когда у нас будет сильный президент», заявил председатель Госдумы, добавив, что россияне «получили будущее» после того, как Путин заявил о намерении побороться за пост президента.

Президентские выборы состоятся в России в марте 2018 года. О намерении участвовать в них заявили более 30 человек, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Парламент уже запустил ключевые электоральные процессы: партии выдвигают своих кандидатов, самовыдвиженцы определяются на съездах инициативных групп, ЦИК принимает документы на их регистрацию.