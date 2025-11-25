 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лондон разошелся с Вашингтоном в оценке согласия Украины на мир

Сюжет
Военная операция на Украине
В Британии заявили, что Киев пока не полностью согласился на мирное предложение США, несмотря на заявления Соединенных Штатов о достижении сделки. Стармер говорил, что предстоит еще долгий и сложный путь
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters)

Украина пока не полностью согласилась на мирное предложение США, несмотря на заявления Соединенных Штатов о достижении сделки, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании, пишет The Guardian.

«Я видел эти сообщения, но наша позиция не изменилась. Мы приветствуем достигнутый прогресс, но еще предстоит проработать ряд вопросов. Мы все полны решимости обеспечить Украине справедливый и прочный мир», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил в парламенте с аналогичным заявлением. По его словам, Киев и Вашингтон согласовали обновленный мирный план, обсуждавшийся на переговорах в Женеве, однако это пока не окончательное соглашение.

«Это ни в коем случае не новый набор предложений или соглашений», — подчеркнул британский премьер.

Стармер не подтвердил согласие Украины на мирный план
Политика
Кир Стармер

По информации американских СМИ, в частности Reuters и CBS, Киев согласился с основными положениями мирной инициативы США — за исключением «незначительных деталей». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отметил, что стороны «достигли общего понимания ключевых условий соглашения».

По словам Стармера, первоначальный проект мирного плана Соединенных Штатов включал и «неприемлемые», и «необходимые для справедливого и прочного мира» пункты. Эта версия плана предусматривала признание Крыма, Донецка и Луганска российскими, а также сокращение ВСУ до 600 тыс. человек.

Однако по итогам переговоров с Украиной и представителями стран ЕС в Женеве 23 ноября мирный план США решили сократить. По данным WP и FT, с 28 пунктов до 19. Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России, а «РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ.

Россия получила только первый, черновой вариант мирной инициативы США, именно ту версию документа президент Владимир Путин допустил как возможную основу для мирного урегулирования. МИД России подчеркнул, что ждет новую версию проекта сделки после диалога США с Украиной и Европой.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина США мирное урегулирование
