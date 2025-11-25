 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон заявил, что «мы все уязвимы» для баллистических ракет России

Макрон выразил опасения по поводу близости к ЕС баллистических ракет России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон (Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Франция и другие страны Евросоюза находятся в зоне поражения баллистических ракет России. Об этом президент республики Эмманюэль Макрон заявил радиостанции RTL.

По его словам, Россия «производит подводные лодки, ракеты, танки и финансирует армии других стран, чтобы отправлять их на украинский фронт или в будущем угрожать нам».

«У нее есть целый спектр вооружения, и мы находимся в зоне досягаемости. <...> Межбаллистические ракеты — мы все уязвимы для них», — сказал Макрон.

Как заявлял президент Владимир Путин, Россия никому не угрожает, а развивает свой стратегический потенциал. Представитель президента Дмитрий Песков подчеркивал, что «это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой».

Макрон также выразил мнение, что план по урегулированию украинского конфликта, предложенный Соединенными Штатами, является «шагом в правильном направлении», хотя некоторые его элементы «заслуживают обсуждения, согласования и доработки».

«Только украинцы могут сказать, на какие уступки они готовы пойти по своей территории — и во всем, что их касается. <...> Только европейцы имеют право решать, <...> что будет сделано с замороженными российскими активами, находящимися в их руках», — сказал Макрон.

Изначальная версия мирного соглашения от США содержит 28 пунктов, один из них уделен судьбе замороженных российских активов. Согласно документу, $100 млрд этих средств будут вложены в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину, а Европа добавит $100 млрд. Остальную часть замороженных российских активов инвестируют в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент для совместных проектов.

При этом накануне Bloomberg писал, что предложение о разморозке и об использовании активов в том виде, в котором оно содержалось в плане США, было изъято.

Самый большой объем российских активов — около €170 млрд — заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии в виде ценных бумаг. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от активов, при этом сами они заморожены по сей день.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Эмманюэль Макрон российские активы Военная операция на Украине баллистическая ракета
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
