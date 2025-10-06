 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Матвиенко предложила собирать с неработающих по 45 тыс. руб. в год на ОМС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает собирать со здоровых неработающих россиян 45 тыс. руб. в год на медицинское страхование. Это, по ее мнению, решит несправедливость, когда человек не хочет работать, но пользуется ОМС
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что с неработающих граждан или получающих теневые доходы необходимо собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Она предлагает ориентироваться на сумму 45 тыс. руб. в год. Об этом Матвиенко заявила на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов (РБК следил за трансляцией).

Матвиенко обратилась с этой идеей к министру финансов Антону Силуанову, после того как он представил параметры проекта бюджета. «У меня есть предложение, Антон Германович, наш профильный комитет по социальной политике обратится в комитет по бюджету, к вам, к министру труда. У меня есть такая идея: в среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тыс. руб.», — сказала она.

Сейчас, по словам спикера Совфеда, бюджет несет «огромные расходы на неработающее население». «Пенсионеры, наши дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос — а за счет каких источников доходов они живут?» — описала ситуацию Матвиенко.

Собянин назвал проблемой страховые выплаты за нежелающих работать
Экономика
Сергей Собянин

«Скажите пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве могут два месяца поработать, чтобы заработать 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку? <...> Это не нарушение конституционных обязательств. Получается, что люди, которые честно работают, не в тени, получают зарплату, с их доходов работодатель платит медицинскую страховку и они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, неработающих просто так граждан», — подчеркнула она.

Это, считает спикер верхней палаты, решит сложившуюся сейчас несправедливость и существенно снимет нагрузку с региональных бюджетов. Матвиенко выразила уверенность, что «любой здоровый человек 45 тыс. в год может заплатить», поскольку это «не колоссальные средства». Она призвала, не затягивая, работать над этим предложением.

Ранее о проблеме финансирования из бюджета медстрахования неработающих заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. На Московском финансовом форуме в сентябре он сообщил, что Москва платит в ФОМС 180 млрд руб. за неработающее население, а все регионы в целом платят около 1 трлн руб. При этом порядка 10 млн человек в целом по стране «не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали».

