Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС
Власти Петербурга поддерживают предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко не оплачивать лечение по ОМС трудоспособным безработным. Об этом заявила глава комитета финансов администрации города Светлана Енилина.
«[Это] позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и восстановить социальную справедливость», — считает она.
Накануне, 6 октября, Матвиенко в ходе слушаний по проекту федерального бюджета предложила обязать неработающих граждан самостоятельно оплачивать ОМС, собирая с них по 45 тыс. руб. в год в российский бюджет. С соответствующей идеей она обратилась к министру финансов Антону Силуанову.
Ранее на проблему обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столица отчисляет в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 180 млрд руб. за неработающих, а регионы в целом платят около 1 трлн руб.
Порядка 10 млн человек в целом по стране «не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали», заявил Собянин.
