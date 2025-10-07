Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Власти Петербурга поддерживают предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко не оплачивать лечение по ОМС трудоспособным безработным. Об этом заявила глава комитета финансов администрации города Светлана Енилина.

«[Это] позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и восстановить социальную справедливость», — считает она.

Накануне, 6 октября, Матвиенко в ходе слушаний по проекту федерального бюджета предложила обязать неработающих граждан самостоятельно оплачивать ОМС, собирая с них по 45 тыс. руб. в год в российский бюджет. С соответствующей идеей она обратилась к министру финансов Антону Силуанову.

Ранее на проблему обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столица отчисляет в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 180 млрд руб. за неработающих, а регионы в целом платят около 1 трлн руб.

Порядка 10 млн человек в целом по стране «не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали», заявил Собянин.