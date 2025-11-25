В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение

В Таганроге Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелось складское помещение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Объект находится в промзоне. Глава региона уточнил, что угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Помимо этого, в Таганроге и Бессергеневке три человека получили ранения. Дроны повредили фасад и остекление в двух многоквартирных и одном частном доме.

Кроме этого, в селе Петрушино Нелиновского района в частном доме произошел пожар, а в селе Весело-Вознесенка из-за повреждения трубы внешнего газопровода возле частного дома произошло возгорание.

Силы ПВО продолжают отражать налет дронов, сообщил Слюсарь.