Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение

Сюжет
Военная операция на Украине

В Таганроге Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелось складское помещение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Объект находится в промзоне. Глава региона уточнил, что угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Помимо этого, в Таганроге и Бессергеневке три человека получили ранения. Дроны повредили фасад и остекление в двух многоквартирных и одном частном доме.

В Ростовской области при налете БПЛА пострадали три человека
Политика

Кроме этого, в селе Петрушино Нелиновского района в частном доме произошел пожар, а в селе Весело-Вознесенка из-за повреждения трубы внешнего газопровода возле частного дома произошло возгорание.

Силы ПВО продолжают отражать налет дронов, сообщил Слюсарь.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Ростовская область Юрий Слюсарь склад складские помещения промзона пожар
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
