В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение
В Таганроге Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелось складское помещение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Объект находится в промзоне. Глава региона уточнил, что угрозы распространения огня на соседние строения нет.
Помимо этого, в Таганроге и Бессергеневке три человека получили ранения. Дроны повредили фасад и остекление в двух многоквартирных и одном частном доме.
Кроме этого, в селе Петрушино Нелиновского района в частном доме произошел пожар, а в селе Весело-Вознесенка из-за повреждения трубы внешнего газопровода возле частного дома произошло возгорание.
Силы ПВО продолжают отражать налет дронов, сообщил Слюсарь.
