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Политика ,  
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Al-Arabiya узнал о попытке Египта и Катара решить проблемы с заложниками

Al-Arabiya: Египет и Катар пытаются прекратить задержку в передаче заложников
Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Египет и Катар ведут переговоры с Израилем и ХАМАС, чтобы прекратить задержку в передаче боевиками заложников согласно ранее достигнутым договоренностям, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источник. 

Ранее группировка заявила, что берет паузу в передаче второй группы заложников, поскольку Израиль не выполняет условия соглашения. Израиль эти обвинения отверг.

В ХАМАС заявили, что Израиль не соблюдает условия соглашения по въезду грузовиков с гумпомощью на север сектора Газа и по освобождению палестинских заключенных согласно установленным критериям. Источник израильского портала Ynet сказал, что на север сектора прибыл 61 автомобиль из 200, которые должны ежедневно прибывать в регион согласно договоренностям. 

Израиль после объявления ХАМАС паузы в процессе освобождения заложников допустил, что если до полуночи пленных не отпустят, то боевые действия в секторе возобновятся.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу Al Mayadeen, что усилия по решению возникших проблем продолжаются, передает The Times of Israel.

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Теги
Израиль ХАМАС заложники Катар Египет

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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