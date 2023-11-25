Al-Arabiya узнал о попытке Египта и Катара решить проблемы с заложниками

Тель-Авив, Израиль (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Египет и Катар ведут переговоры с Израилем и ХАМАС, чтобы прекратить задержку в передаче боевиками заложников согласно ранее достигнутым договоренностям, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источник.

Ранее группировка заявила, что берет паузу в передаче второй группы заложников, поскольку Израиль не выполняет условия соглашения. Израиль эти обвинения отверг.

В ХАМАС заявили, что Израиль не соблюдает условия соглашения по въезду грузовиков с гумпомощью на север сектора Газа и по освобождению палестинских заключенных согласно установленным критериям. Источник израильского портала Ynet сказал, что на север сектора прибыл 61 автомобиль из 200, которые должны ежедневно прибывать в регион согласно договоренностям.

Израиль после объявления ХАМАС паузы в процессе освобождения заложников допустил, что если до полуночи пленных не отпустят, то боевые действия в секторе возобновятся.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу Al Mayadeen, что усилия по решению возникших проблем продолжаются, передает The Times of Israel.

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