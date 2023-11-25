Пекин заявил о вытеснении эсминца США из территориальных вод Китая

Эсминец незаконно вошел в территориальные воды Китая, заявили военные. США и Филиппины несколько дней назад начали совместное морское патрулирование в регионе, что китайские власти назвали подрывом мира и стабильности

Эсминец USS Hopper (Фото: John L. Beeman / U.S. Navy / Reuters)

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 25 ноября вытеснила американский эсминец с управляемыми ракетами USS Hopper после того, как он незаконно вошел в территориальные воды страны, передает телеканал CGTN со ссылкой на командование Вооруженных сил КНР.

Эсминец, как сообщили китайские военные, вошел в территориальные воды страны у Парасельских островов (в Китае их называют островами Сиша, КНР, Тайвань и Вьетнам оспаривают их принадлежность, де-факто контроль над ними у Пекина) в Южно-Китайском море. НОАК после этого развернули свои военно-морские и военно-воздушные силы для «отслеживания, мониторинга и предупреждения» судна, сказал представитель командования, старший полковник Тянь Цзюньли.

По его словам, США поставили под серьезную угрозу суверенитет и безопасность Китая, а незаконное присутствие эсминца, считает Тянь, является «неопровержимым» доказательством стремления Вашингтона к «навигационной гегемонии» и «милитаризации Южно-Китайского моря».

Командование НОАК будет поддерживать статус повышенной готовности и принимать необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета, безопасности, а также мира и стабильности в регионе, добавил представитель армии Китая.

21 ноября военные США и Филиппин начали совместное патрулирование в Южном-Китайском море, в водах вблизи Тайваня. Филиппинский лидер Фердинанд Маркос-младший назвал это «важной инициативой», направленной на повышение оперативной совместимости между двумя странами, пишет Reuters.

Пекин после этого заявил, что привлечением иностранных сил Манила создает проблемы, «подрывая региональный мир и стабильность». Отношения Китая и Филиппин при президенте Маркосе ухудшились на фоне противостояния кораблей в водах Южно-Китайского моря, на которые претендуют обе страны. Госдепартамент заявлял об опасных действиях и маневрах Китая в Южно-Китайском море, которые препятствуют законному праву Филиппин на судоходство и ставят под угрозу филиппинские суда.