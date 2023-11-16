Пекин счел безответственными слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

Байден не стал отказываться от своих слов в адрес лидера КНР после четырехчасового разговора с ним в Сан-Франциско

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В Пекине отреагировали на заявление президента Джо Байдена, который вновь назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин охарактеризовала это высказывание как безответственное.

«Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций», — цитирует Мао Нин «РИА Новости».

Заявление Джо Байдена прозвучало на пресс-конференции после четырехчасовой беседы лидеров США и Китая в пригороде Сан-Франциско. На вопрос журналиста, считает ли он до сих пор Си Цзиньпина диктатором, американский президент ответил утвердительно. По его словам, Си Цзиньпин руководит коммунистической страной, политическое устройство которой полностью отличается от США. При этом Байден заявил, что в ходе переговоров с китайским лидером был достигнут определенный прогресс.

В прошлый раз Байден назвал Си Цзиньпина диктатором в июне, когда обсуждалась тема китайского воздушного шара, сбитого над территорией США. В Пекине тогда выпустили заявление, что подобные высказывания наносят серьезный вред двусторонним отношениям.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о важном стратегическом значении встречи в Сан-Франциско. «Лидеры двух стран провели углубленный обмен мнениями лицом к лицу, высказали мнения по наиболее важным вопросам, таким как установление правильного понимания друг друга, надлежащий контроль над разногласиями и содействие диалогу и сотрудничеству, а также обменялись мнениями по основным глобальным вызовам: палестино-израильским отношениям, украинскому кризису, изменению климата, искусственному интеллекту», — сказал он.