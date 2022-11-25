В Верховной раде предложили исключить Россию из ООН

В Раде считают, что после начала российской военной операции ООН больше «не способна полноценно выполнять возложенные на нее обязанности»

Руслан Стефанчук (Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Проект заявления Верховной рады с призывом исключить Россию из ООН зарегистрирован в базе украинского парламента. Инициатором документа значится спикер украинского парламента Руслан Стефанчук («Слуга народа») и ряд других парламентариев.

В пояснительной записке к проекту говорится, что, после того как Россия начала военную операцию, ООН больше «не способна полноценно выполнять возложенные на нее обязанности». «Причиной этой несостоятельности является среди прочего юридический механизм применения права вето постоянными членами Совета Безопасности ООН — главного органа, который должен поддерживать мир и безопасность», — говорится в документе.

Украинская сторона также полагает, что членство России в ООН нелегитимно. «26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР четко отметил, что «с созданием Содружества Независимых Государств СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование», и поэтому Российская Федерация не может приобрести статус государства — продолжателя СССР», — указали авторы проекта.

Предполагается, что это заявление Верховной рады будет обращено к парламентам и правительствам иностранных государств. В нем будет содержаться призыв реформировать ООН, исключить из организации Россию и признать ее «государством — спонсором терроризма», ввести санкции против всех членов российских политических партий, поддерживающих боевые действия на Украине, а также создать международный механизм для компенсации нанесенного вреда.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин ранее говорил, что принял решение о ее начале в соответствии с Уставом ООН. «Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — утверждал глава государства. Какие именно положения Устава ООН имеются в виду, он не уточнил.

Киев после начала боевых действий обратился в Международный суд ООН в Гааге с иском, попросив привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии» и потребовать прекращения боевых действий. Затем суд выступил с призывом немедленно остановить конфликт.

Кроме этого, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед членами Совбеза ООН, призвал реформировать его. Он уже тогда указывал, что если организация не сможет добиться мира на Украине, ей следует исключить из своего состава Россию либо самораспуститься.

Российский постпред при ООН Василий Небензя пояснял, что лишить Россию членства в Совбезе организации нельзя по ее уставу. Представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что создатель механизма, позволяющего исключить Россию из членов СБ ООН, должен быть удостоен Нобелевской премии.