«Ведомости» узнали об идее платить сотрудникам ОПК ₽262 тыс. при переезде

Размер компенсации для сотрудников ОПК при переезде в другие регионы предлагают установить на уровне 262 тыс. руб. Выплаты хотят проводить ежеквартально, объясняя это «сокращением риска злоупотребления со стороны граждан»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министерство труда предложило субсидировать зарплаты сотрудникам оборонно-промышленного комплекса, которые переезжают из других субъектов для трудоустройства. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на поправки к проекту постановления правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан, подлинность документа подтвердил источник издания, близкий к кабмину.

По информации «Ведомостей», размер компенсации составит 262 188 руб. При этом выплаты будут осуществляться ежеквартально по 65 547 руб. по факту отработанного времени. В пояснительной записке это обусловлено «сокращением риска злоупотребления со стороны граждан». Первые средства на компенсацию предлагают направить в 2023 году.

На конец октября потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса в сотрудниках составляет 3814 человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления. Общий объем средств, необходимых на привлечение новых работников, составит около 1 млрд руб. Минтруд предлагает использовать остатки средств на счетах Фонда социального страхования за 2022 год, предусмотренных на стимулирование занятости отдельных категорий граждан.

Как следует из документа, для предоставления субсидий высшие исполнительные органы регионов должны утвердить перечни организаций, которым нужны сотрудники, а также список востребованных профессий. При этом предприятие должно относиться к сфере ОПК из реестра Минпромторга, работать в регионе не менее года (за исключением случаев, когда организация участвует в гособоронзаказе), а также иметь штатную численность не менее 50 человек. Кроме того, предприятие не должно находиться в процессе реорганизации или участвовать в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов за счет средств федерального бюджета, а также иметь связи с иностранными физическими и юридическими лицами.

Чтобы включить профессию в список субсидируемых, она должна соответствовать ряду критериев:

вакансия должна быть размещена на платформе «Работа в России»;

число вакантных мест по данной профессии на региональном рынке труда должно быть выше числа зарегистрированных безработных с подходящей профессией;

специальность не должна относиться к административно-хозяйственному персоналу.

В июле президент Владимир Путин повысил стипендии для ученых до 800 тыс. руб. за достижения в области оборонно-промышленного комплекса. Их получают ученые, конструкторы и другие работники отрасли при выполнении гособоронзаказа. До этого выплаты составляли 500 тыс. руб.