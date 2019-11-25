Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Лукашенко рассказал, как говорил Ельцину и Путину о том, что за Калининград прежде всего отвечает Минск, а не Москва. Губернатор региона Антон Алиханов в ответ указал на связи с Белоруссией и назвал эту страну «своей»

Антон Алиханов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.

«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», — сказал он.

По его словам, за последние два года товарооборот между Калининградом и Белоруссией удвоился, стороны сотрудничают во многих отраслях, включая автомобильную промышленность.

«Со своей стороны могу сказать, что и Белоруссия тоже «наша» в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», — заявил Алиханов и добавил, что в Калининградской области живет много этнических белорусов, а многие жители этой страны приезжают в регион на отдых.