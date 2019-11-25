Лукашенко назвал Калининградскую область «нашей»

Александр Лукашенко (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что с советских времен Минск нес ответственность за этот российский регион. Об этом сообщается на сайте Лукашенко.

«Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу [Путину] часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: «Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия», — сказал президент Белоруссии. По его словам, Путин заявлял, что «не против» этого.

По словам президента Белоруссии, регионы близки как географически, так и исторически, а их жители стремятся наладить сотрудничество, которое будет выгодно всем.

Лукашенко добавил, что во времена СССР «было много разговоров на самом высоком уровне», чтобы присоединить регион к Белоруссии. «Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что «неправильно» сделали», — отметил президент Белоруссии.