«Справедливая Россия» получила новое название и задачу стать второй

Съезд «Справедливой России — За правду» утвердил смену названия, изменил систему руководства партии и принял задачу добиться второго места на выборах в Госдуму в следующем году

Фото: Мария Лисицына / РБК

Участники съезда «Справедливой России» в субботу изменили структуру управления партией и ее официальное название, передает корреспондент РБК.

Основанная в 2006 году партия снова называется «Справедливая Россия». С 2021 года, когда эсеры объединились с партиями «За правду!» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина, официальным было название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Кроме того, делегаты проголосовали за изменение структуры руководства партией. Был упразднен институт сопредседателей. После объединения в 2021 году Прилепин и Семигин стали сопредседателями партии вместе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Семигин покинул этот пост в 2024 году, но Прилепин оставался сопредседателем. Теперь у Миронова не будет сопредседателей, но появится первый заместитель-секретарь бюро президиума партии и два заместителя. В уставе прописано, что их полномочия определяет председатель партии.

На должность первого заместителя участники съезда утвердили вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, на должность заместителей — Захара Прилепина и Руслана Татаринова. Председателем был переизбран Сергей Миронов, занимающий этот пост с двухлетним перерывом с 2006 года.

Помимо этого, на съезде был упразднен институт секретарей Центрального совета и Палаты депутатов партии. Как пояснил Миронов, будущие заместители будут перекрывать эти полномочия. Кроме того, был увеличен срок полномочий для федеральных руководящих органов и должностных лиц — с 2,5 до 4 лет. Председатель партии и председатели советов региональных отделений теперь смогут избираться на четыре срока вместо трех. Это позволит «сохранить опыт и преемственность», пояснил председатель партии.

«Партия таким образом выстраивает штабную архитектуру, — пояснил РБК первый замглавы фракции справедливороссов в Госдуме Дмитрий Гусев. — Институт сопредседателей — больше политическая конструкция. Она была придумана пять лет назад при объединении партий. Теперь партия переходит на новый этап, в штабной режим, для того, чтобы занять вторую позицию на выборах в Государственную думу».

О том, что «Справедливая Россия» должна стать второй партией в Думе, на съезде заявил и депутат Госдумы Валерий Гартунг. «Я напоминаю, что на прошлых выборах мы заняли третье место. Пора двигаться на второе. Возможно это? Вполне возможно. Нужно только правильно распорядиться всеми имеющимися ресурсами», — заявил он. На выборах в Госдуму в 2021 году «Справедливая Россия» получила 27 мандатов. Второй стала КПРФ, которая получила 57 мест. Первое место и 326 мандатов получила «Единая Россия». Следующие выборы пройдут в 2026 году.

Как сообщил Миронов, кандидатов на выборы партия выберет на второй части съезда, которая пройдет «ближе к лету». По его словам, партия сохранит свою идеологию — патриотический социализм. Региональным отделениям Миронов поставил задачу увеличить число членов.

Задачу стать второй партией в Думе на съезде в октябре поставили также в ЛДПР. Сейчас у партии 22 места, на съезде лидеры партии заявили о цели увеличить фракцию минимум в два раза.

Съезд посетил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он зачитал приветствие президента Владимира Путина, в котором говорилось, что на протяжении многих лет партия пользуется поддержкой значительной части избирателей и играет заметную роль в политической жизни.