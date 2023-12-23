«Справедливая Россия» поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборах

Сергей Миронов (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» поддержала выдвижение действующего президента Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах главы государства. За это на съезде партии единогласно проголосовали все делегаты.

В ходе съезда лидер партии Сергей Миронов выразил мнение, что «чуть ли не половина стран мира хотели бы иметь такого президента».

«Различные спекуляции по поводу того, что, поддержав Владимира Путина, партия расписалась в своем политическом бессилии, не имеют ничего общего с реальностью. Мы ни на йоту не сдаем свои позиции», — добавил Миронов.

На съезде он представил предложения партии для включения их в предвыборную программу президента. Это предложения в сферах поддержки участников спецоперации, улучшения демографии, продвижения российской культуры за рубежом, поддержки образования и науки, обеспечения доступной медициной, социальной реабилитации инвалидов, пенсионного обеспечения, миграционной политики, поддержки российского спорта и т.д. Их передадут президенту.

Среди прочего партия предлагает ввести для участников спецоперации единый «Реабилитационный сертификат»; ввести прогрессивную шкалу маткапитала, «сместив акцент с рождения первенцев на стимулирование многодетности»; создать «Чеховскую карту» по аналогии с «Пушкинской» для пенсионеров, а также снять цикл фильмов о выдающихся деятелях культуры; снизить нагрузку на учителей до 36 часов в неделю; ввести «тринадцатую пенсию»; взимать подоходный налог по прогрессивной шкале и т.д.

При этом Миронов подчеркнул, что список предложений открытый, «его можно и нужно дополнять».

Выборы президента пройдут 15–17 марта. Путин участвует в них как самовыдвиженец. На последних выборах президента в 2018 году «Справедливая Россия» также поддержала Путина и не выдвигала своего кандидата.