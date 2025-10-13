 Перейти к основному контенту
Политика
0

Музей морских котиков США поздравил флот снимком российского крейсера

Музей морских котиков США поздравил флот снимком российского крейсера «Варяг»
Фото: NavySEALMuseum / X
Фото: NavySEALMuseum / X

Национальный музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот с 250-летием и сопроводил публикацию коллажем с российским ракетным крейсером «Варяг». Пост был опубликован в X.

«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу», — говорилось в публикации.

Пост заметили военнослужащие американского флота в отставке и журналисты, в том числе репортер The Wall Street Journal Дэвид Браун, после чего публикацию удалили.

Ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 («Атлант») входит в Тихоокеанский флот России с 1996 года. Вступил в строй в 1989 году. «Варяг» вооружен противокорабельными ракетами П-1000 «Вулкан» с дальностью стрельбы до 700–1000 км, двумя 130-миллиметровыми артиллерийскими установками АК-130, шестью 30-миллиметровыми артиллерийскими установками АК-630. Также на его вооружении стоят реактивные бомбометные установки, торпедные аппараты и вертолет Ка-27.

Водоизмещение крейсера «Варяг» составляет 11 490 т, максимальная длина — 186 м, ширина — 20 м. Экипаж «Варяга» насчитывает 480 человек.

Пользователи X заметили «Жигули» на постере республиканцев с Трампом
Политика
Фото:GOP / X

Весной со здания министерства образования Алтайского края в Барнауле убрали баннер ко Дню Победы. На нем были изображены люди с шестью пальцами. В минобразования случившееся связали с технической ошибкой.

«Плакат, видимо, «блестяще» создан ИИ, другого объяснения изображенной несуразицы нет», — написал историк и кандидат наук Вадим Чутнев, который заметил плакат. Помимо шести пальцев, как уточнил историк, форма на людях не советская. Граждане, по его словам, изображены «в смеси американской и китайской формы».

