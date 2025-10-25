 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

На подлете к Москве сбили четвертый за полчаса беспилотник

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник, заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Всего в ночь на 25 октября Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москве дронах, о последних четырех менее чем за полчаса: публикации о них в телеграм-канале мэра столицы появились в 3:50, 3:54 и 4:11 мск.

Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве дроне
Политика

Предыдущей ночью и утром 24 октября над Московским регионом сбили четыре беспилотника. Один дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома в Красногорске. Пострадали пять человек.

Троих взрослых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, ребенка с вывихом колена и легкими травмами голени отвезли в Центр им. Рошаля.

СК после атаки завел уголовное дело по статье о теракте.

