Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве дроне

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

О первом за ночь сбитом на подлете к Москве дроне Собянин сообщил менее чем за час до этого.

Предыдущей ночью и утром 24 октября над Московским регионом в общей сложности сбили четыре дрона. 

Материал дополняется.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Дмитриев назвал три основных элемента для решения украинского конфликта Политика, 03:37
Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 03:17
Дмитриев заявил о желании России завершить конфликт как можно скорее Политика, 03:02
Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов Политика, 02:38
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 02:30
В Старом Осколе арестовали главу стройкомпании за взятку в виде квартиры Общество, 02:16
Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт об аниме и манге Политика, 01:54
Дмитриев рассказал об обсуждении обмена заключенными с США Политика, 01:16
Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн Политика, 01:10
В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки дронов Политика, 01:06
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления Общество, 00:44
Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России Политика, 00:41