Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве дроне

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

О первом за ночь сбитом на подлете к Москве дроне Собянин сообщил менее чем за час до этого.

Предыдущей ночью и утром 24 октября над Московским регионом в общей сложности сбили четыре дрона.

Материал дополняется.