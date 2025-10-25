Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве дроне
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
О первом за ночь сбитом на подлете к Москве дроне Собянин сообщил менее чем за час до этого.
Предыдущей ночью и утром 24 октября над Московским регионом в общей сложности сбили четыре дрона.
Материал дополняется.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов