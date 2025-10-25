Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести

С начала суток 25 октября на подлете к Москве сбили шесть беспилотников. О последних четырех Собянин сообщил менее чем за полчаса. На местах падения обломков работают экстренные службы, добавил он

Силы ПВО уничтожили третий за ночь беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Менее чем через пять минут Собянин заявил о еще двух сбитых дронах. Спустя около 20 минут он сообщил о еще одном уничтоженном дроне.

До этого в ночь на 25 октября столичный мэр сообщал о двух уничтоженных на подлете к Москве беспилотниках.

Предыдущей ночью и утром 24 октября над Московским регионом в общей сложности сбили четыре дрона, отчитывалось Минобороны. Один беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже дома в Красногорске, пострадали пятеро, в том числе ребенок.

Троих взрослых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, ребенка с вывихом колена и легкими травмами голени отвезли в Центр им. Рошаля. Директор центра Наталья Шаповаленко рассказала, что из мягких тканей ребенка извлекли около десятка бетонных осколков.

СК после атаки возбудил дело по статье о теракте.