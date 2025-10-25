 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
С начала суток 25 октября на подлете к Москве сбили шесть беспилотников. О последних четырех Собянин сообщил менее чем за полчаса. На местах падения обломков работают экстренные службы, добавил он

Силы ПВО уничтожили третий за ночь беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Менее чем через пять минут Собянин заявил о еще двух сбитых дронах. Спустя около 20 минут он сообщил о еще одном уничтоженном дроне.

До этого в ночь на 25 октября столичный мэр сообщал о двух уничтоженных на подлете к Москве беспилотниках.

На подлете к Москве сбили четвертый за полчаса беспилотник
Политика

Предыдущей ночью и утром 24 октября над Московским регионом в общей сложности сбили четыре дрона, отчитывалось Минобороны. Один беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже дома в Красногорске, пострадали пятеро, в том числе ребенок.

Троих взрослых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, ребенка с вывихом колена и легкими травмами голени отвезли в Центр им. Рошаля. Директор центра Наталья Шаповаленко рассказала, что из мягких тканей ребенка извлекли около десятка бетонных осколков.

СК после атаки возбудил дело по статье о теракте.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин атака дронов Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов
Политика
Белгород подвергся массированной атаке дронов
Политика
Альпинисты начали укреплять стены дома в Красногорске после атаки дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Овечкин обновил рекорд НХЛ по забитым шайбам Спорт, 05:09
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster Политика, 04:43
Три российских аэропорта приостановили прием и отправку рейсов Политика, 04:39
На подлете к Москве сбили четвертый за полчаса беспилотник Политика, 04:14
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:07
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Сочи Общество, 03:43
Дмитриев назвал три основных элемента для решения украинского конфликта Политика, 03:37
Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 03:17
Дмитриев заявил о желании России завершить конфликт как можно скорее Политика, 03:02
Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов Политика, 02:38
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 02:30