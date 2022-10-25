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Главы МИД и Минобороны Британии сохранили посты в правительстве Сунака

Главы МИД и Минобороны Британии Клеверли и Уоллес сохранили посты в правительстве Сунака
Министр иностранных дел Джеймс Клеверли тоже останется на старом посту. Правительство покинули несколько других чиновников, включая министра юстиции Брэндона Льюиса — его должность займет Доминик Рааб

Бен Уоллес Джеймс Клеверли Джереми Хант

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, министр иностранных дел Джеймс Клеверли и глава Минфина Джереми Хант останутся на своих должностях после ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра, сообщается в «Твиттере» правительства.

Во вторник новым премьером Великобритании стал экс-министр финансов Риши Сунак. После этого из правительства ушли министр юстиции Брэндон Льюис, министр труда Хлоя Смит, министр окружающей среды Ранил Джаявардена, министр образования Кит Мальхаус, министр энергетики, бизнеса и промышленности Джейкоб Рис-Могг, главный организатор Консервативной партии Венди Мортон и другие чиновники.

Доминик Рааб в правительстве Сунака назначен вице-премьером и министром юстиции — эти должности он занимал при предшественнике Трасс Борисе Джонсоне в 2021–2022 годах. До этого Рааб был министром иностранных дел. Министром бизнеса вместо Рис-Могга станет Грант Шэппс, который с 19 октября был министром внутренних дел, а до этого — министром транспорта.

Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра через 44 дня после вступления в должность. 20 октября она признала, что не справилась с задачами, которые стояли перед ней и ее правительством. Занявший пост премьера после нее Риши Сунак был министром финансов в правительстве Джонсона, но незадолго до отставки последнего ушел из правительства из-за несогласия с его действиями. Сунак был одним из главных претендентов на пост главы правительства, но Трасс одержала победу.

После отставки Трасс единственной соперницей Сунака на выборах стала лидер палаты общин и лорд-председатель Совета по престолонаследию Пенни Мордонт, но она отозвала свою кандидатуру.

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Великобритания Риши Сунак Бен Уоллес
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