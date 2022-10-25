Глава Запорожской области Балицкий: три населенных пункта стали получать газ из ДНР

В Запорожской области три населенных пункта начали получать газ из ДНР

Газ стали получать в Бердянском районе, следующим подключат Мелитопольский. Создан «постоянный и автономный от Украины» путь поставок газа из ДНР, отметил глава Запорожской области. Газ с Украины перестал поступать в июле

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Первые три населенных пункта в Бердянском районе Запорожской области получили газ через территорию ДНР, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

По его словам, специалисты запустили девять котельных Бердянска, три коммунально-бытовых предприятия, хлебокомбинат, Бердянский завод железобетонных конструкций. Накануне также подключили около 500 абонентов частного сектора, идет запуск газоснабжения многоквартирных домов.

«Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района. Следующий на подключение — Мелитополь и Мелитопольский район», — отметил Балицкий. Он подчеркнул, что специалисты проводят продувку и заполнение магистралей распределительной сети. Однако они сталкиваются с проблемой прорывов газопровода и ведут восстановительные работы на месте.

«Благодарен Министерству энергетики Российской Федерации за возможность постоянного и автономного от Украины пути поставки газа в Запорожскую область с территории Донецкой народной республики», — сказал Балицкий.

РБК направил запрос представителю Минэнерго России.

В начале июля Балицкий сообщил, что Киев отключил регион от газоснабжения. Тогда власти обратились к руководству России за помощью в чрезвычайной ситуации. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил российскому Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области. Как писал «Коммерсантъ», основным вариантом являлось восстановление советского газопровода Таганрог — Мариуполь (ДНР) — Бердянск (Запорожская область). После этого необходимо построить газопровод до Мелитополя, указало издание.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь отмечал, что для подачи газа в регион построят новый трубопровод из России.