Пророссийские власти Запорожья назвали срок запуска газопровода из России

Строительство нового газопровода из России в Запорожскую область может быть закончено в сентябре. Об этом сообщил член совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов, передает ТАСС. Часть региона находится под контролем российских военных.

«В лучшем случае вы увидим газ в начале сентября, если все получится. Это будет переток из России по новому газопроводу, который планируется построить за это время», — сказал он.

На фоне военной операции России на Украине, 9 июля, глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий заявил, что украинские власти отключили регион от газоснабжения. «Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов, промышленного и бытового назначения», — сказал тогда он.

При этом Запорожская областная военная администрация заявила, что 227 тыс. жителей региона остались без газа из-за повреждения магистральных газопроводов в Запорожской и Донецкой областях в ходе военных действий. Ее сотрудники указывали на то, что аварийные службы не могут подобраться к трубам и восстановить газоснабжение из-за обстрелов.

12 июля вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Министерству энергетики оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области.

«Коммерсантъ» cо ссылкой на источники сообщил, что в качестве основного варианта Минэнерго прорабатывает схему восстановления советского газопровода Таганрог — Мариуполь — Бердянск (Запорожская область). Затем от Бердянска нужно будет построить новый газопровод до Мелитополя, однако пока этот маршрут недоступен.

Читайте на РБК Pro Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что знать инвестору На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что знать инвестору Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы Pro «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными Статьи Pro Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников Инструкции Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи

Собеседники издания отмечали, что сроки по строительству 100 км газопровода ограничены серединой октября, когда начинается отопительный сезон. Однако, по их оценкам, работы закончат не раньше ноября.