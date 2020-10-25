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Политика ,  
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На Украине началось голосование на местных выборах

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

На Украине 25 октября проходят выборы депутатов местных советов всех уровней и глав населенных пунктов. Постановление о проведении выборов 25 октября опубликовано на сайте ЦИК Украины.

Выборы проводятся во все органы местного самоуправления страны, кроме некоторых районов Донецкой и Луганской области, а также «временно оккупированных» территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Региональные выборы на Украине. Что важно знать
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Владимир Зеленский

Это первые местные выборы на Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны в 2019 году. РБК попытался выяснить, что эти выборы значат для команды Зеленского и какими рисками они чреваты.

Как устроено местное самоуправление на Украине

Украинские органы местного самоуправления обладают более широкими полномочиями и финансовыми возможностями, чем в России, так что это «большой кусок пирога», отмечает украинский политолог Владимир Фесенко, поскольку бюджетные поступления идут в первую очередь в громады (первичные территориальные единицы) и областные центры, в меньшей степени — в районные центры. Для Киева местные власти важны для проведения его решений. Когда Владимир Зеленский стал президентом, мэры городов и органы местного самоуправления, избранные при прежнем президенте Петре Порошенко, продолжили свою работу.

По данным опросов, партии Зеленского «Слуга народа» не удастся победить в крупных городах, где сильны позиции действующих градоначальников. Кроме того в последнее время «Слуга народа» стала резко терять популярность. Эксперты объясняют это компромиссным подходом партии, которая не может удовлетворить запросы тех, кто требует большей интеграции с Западом и тех, кто за нормализацию отношений с Россией.

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