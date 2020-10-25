На Украине началось голосование на местных выборах
На Украине 25 октября проходят выборы депутатов местных советов всех уровней и глав населенных пунктов. Постановление о проведении выборов 25 октября опубликовано на сайте ЦИК Украины.
Выборы проводятся во все органы местного самоуправления страны, кроме некоторых районов Донецкой и Луганской области, а также «временно оккупированных» территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Это первые местные выборы на Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны в 2019 году. РБК попытался выяснить, что эти выборы значат для команды Зеленского и какими рисками они чреваты.
Как устроено местное самоуправление на Украине
Украинские органы местного самоуправления обладают более широкими полномочиями и финансовыми возможностями, чем в России, так что это «большой кусок пирога», отмечает украинский политолог Владимир Фесенко, поскольку бюджетные поступления идут в первую очередь в громады (первичные территориальные единицы) и областные центры, в меньшей степени — в районные центры. Для Киева местные власти важны для проведения его решений. Когда Владимир Зеленский стал президентом, мэры городов и органы местного самоуправления, избранные при прежнем президенте Петре Порошенко, продолжили свою работу.