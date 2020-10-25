На Украине началось голосование на местных выборах

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На Украине 25 октября проходят выборы депутатов местных советов всех уровней и глав населенных пунктов. Постановление о проведении выборов 25 октября опубликовано на сайте ЦИК Украины.

Выборы проводятся во все органы местного самоуправления страны, кроме некоторых районов Донецкой и Луганской области, а также «временно оккупированных» территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Это первые местные выборы на Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны в 2019 году. РБК попытался выяснить, что эти выборы значат для команды Зеленского и какими рисками они чреваты.