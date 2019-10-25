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Кремль заявил об отсутствии плана «отрубать связь» телефонным террористам
Песков назвал телефонный терроризм большой проблемой, с которой надо бороться. Однако речи о том, чтобы «отрубать связь» со странами, не идет
Фото: Sergio Perez / Reuters

Вопрос о борьбе с телефонным терроризмом обсуждается на различных уровнях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. РБК ранее писал о том, что для борьбы с телефонным терроризмом ФСБ сможет отключать связь с целыми странами на срок до полугода.

«Мы с вами неоднократно становились свидетелями телефонного хулиганства и терроризма, которые фактически угрожают и вносят дискомфорт в жизни тысяч человек. Давайте вспомним о проверках. Как вы понимаете, это все стоит денег, и государство это все оплачивает. Это проблема большая», — заявил Песков. Необходимость мер для борьбы с ней он назвал очевидной.

В то же время Песков заявил, что «никто никакую связь не отрубает». «Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет», — подчеркнул он.

Говоря о том, как инициатива будет осуществлена, пресс-секретарь посоветовал обратиться к специалистам. «Насколько я понимаю, здесь нет каких-то конкретно принятых решений. Было бы неправильно, если бы мы тут с технической и технологической точки зрения комментировали», — указал он.

Технологии и медиа
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Как сообщили источники РБК на рынке телекоммуникации, ФСБ разработала инициативу по отключению связи со странами, которые уличили в телефонном терроризме, по поручению Совета Безопасности. Для этого была создана межведомственная рабочая группа по регулированию пропусков голосового трафика и борьбе с мошенничеством. В нее вошли представители 12-го центра ФСБ, курирующего технические мероприятия на сетях связи, Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФАС, операторов, а также аналитического центра «Форум». Председатель последнего — бывший глава президентской администрации Александр Волошин.

Группа предложила обязать операторов по требованию ФСБ на срок до 180 дней блокировать трафик в направлении определенной страны, если оттуда поступят ложные сообщения о терактах. По словам одного из участников группы, блокировать придется как голосовую связь, так и передачу данных. Еще двое участников заявили РБК, что в первую очередь блокировка коснется голосовой связи и СМС, а об отключении всего канала связи «никто напрямую не говорил». «Работа ведется, детали не комментируем», — сообщил РБК представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Звонки с ложными сообщения и о терактах поступают из-за границы «с помощью IP-телефонии», говорил ранее глава ФСБ Александр Бортников. Кроме этого, представители службы в ходе заседаний заявили о большом количестве подобных «звонков из интернета» на обычные номера с территории Кипра.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, телефонный терроризм
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