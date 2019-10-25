Кремль заявил об отсутствии плана «отрубать связь» телефонным террористам

Песков назвал телефонный терроризм большой проблемой, с которой надо бороться. Однако речи о том, чтобы «отрубать связь» со странами, не идет

Фото: Sergio Perez / Reuters

Вопрос о борьбе с телефонным терроризмом обсуждается на различных уровнях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. РБК ранее писал о том, что для борьбы с телефонным терроризмом ФСБ сможет отключать связь с целыми странами на срок до полугода.

«Мы с вами неоднократно становились свидетелями телефонного хулиганства и терроризма, которые фактически угрожают и вносят дискомфорт в жизни тысяч человек. Давайте вспомним о проверках. Как вы понимаете, это все стоит денег, и государство это все оплачивает. Это проблема большая», — заявил Песков. Необходимость мер для борьбы с ней он назвал очевидной.

В то же время Песков заявил, что «никто никакую связь не отрубает». «Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет», — подчеркнул он.

Говоря о том, как инициатива будет осуществлена, пресс-секретарь посоветовал обратиться к специалистам. «Насколько я понимаю, здесь нет каких-то конкретно принятых решений. Было бы неправильно, если бы мы тут с технической и технологической точки зрения комментировали», — указал он.