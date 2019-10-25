ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Как предлагают бороться с телефонным терроризмом

Согласно законопроекту (оформлен как поправка в закон «О связи») операторы будут обязаны «осуществлять приостановление <...> оказания услуг по пропуску трафика по отдельным направлениям (страна, оператор связи, ресурс нумерации) на основании мотивированного решения в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего обеспечение безопасности России» (в частности, ФСБ). Приостановить услуги по пропуску трафика оператор сможет на срок до 180 дней (это следует из подготовленного группой проекта постановления правительства).

«Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи, — пояснил РБК один из участников рабочей группы суть предложения. — Это обусловлено тем, что инфраструктура операторов сейчас мультисервисная: оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, блокировать их по отдельности довольно проблематично». Кроме того, продолжает собеседник РБК, у ФСБ есть данные о том, что звонки с ложными угрозами поступают преимущественно с сервисов формата Skype Out и Viber Out, которые позволяют совершить звонок из компьютерной программы на номера общего пользования. «Проблема с телефонным терроризмом стоит довольно остро, поэтому первоочередная задача была в том, чтобы найти быстрое и эффективное решение. Когда проблема не будет стоять столь остро, эту норму, вероятно, будут корректировать», — добавляет источник РБК. Топ-менеджер одного из операторов, участвовавших в обсуждении, отмечает, что «сложилось однозначное впечатление, что ФСБ хочет получить возможность блокировать и голос, и передачу данных».

Еще двое участников рабочей группы утверждают, что речь идет в первую очередь о возможности блокировки именно голосовой связи и СМС. «Никто напрямую не говорил об отключении всего канала связи. Разве что оператор будет такой «криворукий», что не сможет заблокировать «голос» без блокировки передачи данных», — говорит один из собеседников.

В направленном пакете документов нет уточнений — какой именно вид трафика должен блокироваться. В пояснительной записке к законопроекту лишь отмечено, что в настоящее время у операторов предусмотрена обязанность приостанавливать оказание услуг связи по отдельным абонентам (п. 3 ст. 64 закона «О связи»), но этой «меры недостаточно для пресечения вызовов террористической направленности».

Какой масштаб у телефонного терроризма

Ложные сообщения о минировании аэропортов, вокзалов, торговых центров и государственных учреждений стали массово появляться с сентября 2017 года. Из-за них правоохранительным органам приходилось эвакуировать большое количество людей — только в Москве 6 октября 2017-го были эвакуированы более 100 тыс. человек. Со временем подобных сообщений стало меньше, однако проблема полностью не исчезла. Так, несколько дней назад в Красноярске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании SmartAvia из-за ложного сообщения о взрывном устройстве на борту.

В феврале этого года начальник 12-го Центра ФСБ Михаил Михайлов направлял МТС и другим крупным провайдерам письма с просьбой заблокировать несколько десятков IP-адресов в связи с массовым распространением заведомо ложных сообщений о терактах. В письме (копия есть у РБК) Михайлов утверждал, что, по данным Генпрокуратуры, в 2018 году следственными органами было заведено около 1,3 тыс. уголовных дел по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Откуда идут ложные звонки, силовые структуры обычно не раскрывают. Например, волну минирований торговых центров в Москве в ноябре прошлого года, как рассказывали источники РБК, российские силовики связывали со звонками с территории Украины. Депутат Верховной рады Антон Геращенко впоследствии утверждал, что украинские и российские граждане действительно «развлекаются», оставляя ложные сообщения о минировании объектов друг друга.

Можно ли технически заблокировать связь со страной

Операторы связи действительно могут заблокировать набор сетей по какому-либо признаку, в том числе и географическому, отмечает Александр Лямин, гендиректор Qrator Labs (специализируется на защите от DDoS-атак). «Более того, большая часть сетей такой функционал поддерживает — в индустрии этот механизм называется blackholing («черная дыра»). Если использовать его для блокировки трафика в направлении какой-либо сети, то помимо голосовой связи с ней прекратится и доступ ко всем информационным ресурсам, сервисам и веб-сайтам, которые в ней находятся», — говорит Лямин, хотя последствия blackholing на государственном уровне он называет «непредсказуемыми».

«Если формулировка в законопроекте предполагает расширенное толкование, то так она и будет истолкована, российское правоприменение это не раз доказывало», — иронизирует директор провайдера Diphost Филипп Кулин. По его словам, технически есть возможность блокировать как отдельно «голос», так и вместе с передачей данных. «Роскомнадзор в борьбе с Telegram пытался заблокировать огромные подсети IP-адресов и в итоге чуть «не положил» часть Рунета — это и есть наглядная иллюстрация к тому, что будет происходить, если начнут блокировать передачу данных в определенном направлении», — категоричен Кулин.

Независимый эксперт в сфере связи Алексей Семеняка отмечает, что технически блокировать отдельные виды трафика можно. «При этом сейчас появилось много сервисов, которые позволяют звонить на мобильные или стационарные номера из разных приложений вроде Skype или Viber. Для преобразования трафика из сети передачи данных в телефонную сеть общего пользования они используют шлюзы, которых может быть много, и точно определить, откуда идет звонок, довольно проблематично», — отмечает собеседник РБК. Можно «долго наугад блокировать разные направления», продолжает Семеняка, результат — сервисы вроде Skype Out и Viber Out перестанут работать в России.

Причем тут Skype Out и Viber Out

Глава ФСБ Александр Бортников ранее утверждал, что звонки с ложными сообщениями о терактах поступают из-за рубежа «с помощью IP-телефонии». В ходе заседаний, как рассказывают участники, представители ФСБ заявили о большом количестве подобных «звонков из интернета» на обычные телефонные номера с территории Кипра. «Это сервисы формата Skype Out, Viber Out, Tviggo и т.д., но не конкретно эти», — уточняет один из собеседников РБК.

На заседаниях озвучивалась идея — блокировать подобные сервисы в России, но инициатива не нашла поддержки у участников группы. «Был вариант «загнать их в легальное поле», то есть обязать получать в России лицензию на связь, ставить шлюз на территории страны и раскрывать данные об абонентах по требованию ФСБ», — рассказывают собеседники РБК. За эти инициативы в первую очередь выступали российские операторы связи, поскольку они теряют деньги от работы подобных сервисов. «По сути звонок приходит из-за рубежа, но оплачивается по местному тарифу, так как шлюз (преобразует звонок из интернета в обычную телефонную сеть) находится в стране, и это операторам невыгодно», — поясняет один из участников.

В итоге во внесенных в ФСБ и Минкомсвязь документах есть предложение начать процесс введения в правовое поле сервисов формата Skype Out и Viber Out. Для этого, в частности, предлагается поправить в законодательстве понятие «услуги международного завершения вызова», фактически распространив ее на такие сервисы звонков. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту утверждается, что данная мера будет способствовать борьбе с мошенничеством в сетях электросвязи (например, с мошенническими звонками с подменой номера. — РБК).

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков подтвердил участие компании в рабочей группе по регулированию голосового трафика, разработку пакета документов, но комментировать их содержание не стал. Представители «МегаФона» и МТС отказались от комментариев, в «ВымпелКоме» не ответили на запрос РБК.