WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом

Россия находится в более сильной позиции, чем Украина, уверен источник WP в НАТО

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Преимущество в российско-украинском конфликте на стороне Москвы, несмотря на помощь западных стран, пишет The Washington Post со ссылкой на источник среди должностных лиц НАТО.

«Возможно, дело идет медленно. Но если посмотреть на количество сил, которые Россия вкладывает в эту борьбу, на удары с воздуха и беспилотников, то преимущество на ее (России. — РБК) стороне», — сказал он.

Источники издания выразили мнение, что без серьезных изменений в дипломатии или поставках оружия конфликт продолжится.

Ранее, 23 сентября, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». Американский президент также отметил, что США «продолжат поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет». Летом он объявил о новом механизме военной помощи Украине, который предусматривает финансирование поставок через НАТО.

После заявления Трампа NBC со ссылкой на источники написал, что дипломаты и иностранные официальные лица считают, что смена риторики Трампа мало что значит, если он не готов усилить давление на Москву. Кроме этого, Украина и ее союзники не ждут изменений в позиции США по украинскому конфликту после слов республиканца, писал телеканал.

Ранее CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп, говоря о возможном возвращении Украины к старым границам, пытается оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил изменение тона президента США встречей республиканца с украинским президентом Владимиром Зеленским. Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву и осуждает поставки оружия Киеву.