 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом

WP: в НАТО признали невозможность остановить Россию, несмотря на поддержку ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Россия находится в более сильной позиции, чем Украина, уверен источник WP в НАТО
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Преимущество в российско-украинском конфликте на стороне Москвы, несмотря на помощь западных стран, пишет The Washington Post со ссылкой на источник среди должностных лиц НАТО.

«Возможно, дело идет медленно. Но если посмотреть на количество сил, которые Россия вкладывает в эту борьбу, на удары с воздуха и беспилотников, то преимущество на ее (России. — РБК) стороне», — сказал он.

Источники издания выразили мнение, что без серьезных изменений в дипломатии или поставках оружия конфликт продолжится.

CNN сообщил о попытках Трампа надавить на Россию для переговоров
Политика
Дональд Трамп

Ранее, 23 сентября, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». Американский президент также отметил, что США «продолжат поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет». Летом он объявил о новом механизме военной помощи Украине, который предусматривает финансирование поставок через НАТО.

После заявления Трампа NBC со ссылкой на источники написал, что дипломаты и иностранные официальные лица считают, что смена риторики Трампа мало что значит, если он не готов усилить давление на Москву. Кроме этого, Украина и ее союзники не ждут изменений в позиции США по украинскому конфликту после слов республиканца, писал телеканал.

Ранее CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп, говоря о возможном возвращении Украины к старым границам, пытается оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил изменение тона президента США встречей республиканца с украинским президентом Владимиром Зеленским. Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву и осуждает поставки оружия Киеву.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Украина США НАТО
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам
Политика
Назвавший Россию «бумажным тигром» Трамп пообещал больше не говорить так
Политика
Туск обвинил Трампа в перекладывании на Европу ответственности за Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 19:56
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора Политика, 22:53
WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом Политика, 22:35
По брянскому поселку нанесли удар «Градом» Политика, 22:20
Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом
РАДИО
 Технологии и медиа, 22:20
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам Политика, 22:02
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России Политика, 21:53
В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы Спорт, 21:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG Общество, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры Политика, 21:40
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками Политика, 21:38
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии Общество, 21:30
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке Политика, 21:08
Акции модного дома Cucinelli рухнули после обвинений в связях с Россией Инвестиции, 21:05