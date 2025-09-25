 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Повесившей плакат с Путиным директору Нарвского музея дали 10 лет заочно

Суд дал 10 лет заочно повесившей плакат с Путиным директору Нарвского музея
Сморжевских-Смирнову обвинили в реабилитации нацизма, поскольку она размещала на стене Нарвского замка плакаты с изображением Путина. Ее заочно приговорили к десяти годам лишения свободы
Мария Сморжевских-Смирнова
Мария Сморжевских-Смирнова (Фото: Alexander Welscher / Reuters)

Мосгорсуд признал директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову виновной в реабилитации нацизма и заочно приговорил ее к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«Приговором Московского городского суда Сморжевских-Смирнова признана виновной в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б», «д» ч. 2 ст. 207 УК (фейки об армии ) и ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы заочно с отбыванием в колонии общего режима», — рассказал собеседник агентства.

Ей также на пять лет запретили заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год во время празднования Дня Победы директор музея согласовывала размещение на стене Нарвского замка плакатов с изображением президента России Владимира Путина. На плакатах были размещены надписи, содержавшие «недостоверную информацию о совершении им военных преступлений».

В ходе прений прокурор Людмила Баландина запрашивала для Сморжевских-Смирновой 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, сроком на шесть лет.

Против повесившей плакат с Путиным главы музея в Нарве окончили следствие
Политика
Мария&nbsp;Сморжевских-Смирнова

Защита подсудимой просила суд оправдать ее, а после оглашения приговора сообщила, что обжалует решение.

Сморжевских-Смирнову объявили в международный розыск. Ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд, а также направил запрос директору Нарвского музея в Эстонии.

9 мая 2023 года в Нарве вывесили плакат с надписью о Путине и изображением лица российского президента напротив Ивангорода в Ленинградской области — города находятся напротив друг друга на берегах реки Нарвы, их соединяет мост Дружбы. Сморжевских-Смирнова назвала это «посланием российской стороне». На набережной с российской стороны исполняли песни военных лет, а ведущий обращался к жителям Эстонии с поздравлениями.

Подобные акции проводились в Нарве три года подряд. В 2025 году на Нарвском музее тоже вывесили «плакат антироссийского содержания», а на стенах Нарвской крепости — флаги Эстонии, Евросоюза и Украины, сообщал «Деловой Петербург».

В Ивангороде в этом году также были установлены сцены и экран, обращенные в сторону Нарвы. В городе прошел концерт, а на экране показали трансляцию парада на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
При участии
Яна Баширова
Нарва замок директор Мосгорсуд приговор
Материалы по теме
Против блогера Арсена Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма
Политика
Певцу Шарлоту дали 5,5 лет по делу о реабилитации нацизма
Общество
Против Тамары Эйдельман завели дело о реабилитации нацизма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
«Неквалам» откроют доступ к ЦФА с привязкой к ключевой ставке Крипто, 14:52
Украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2 Политика, 14:50
В Венгрии подсчитали убытки из-за отказа от российского газа Политика, 14:47
Дмитрий Дибров официально развелся с женой Общество, 14:45
Bosch сократит «пятизначное число» сотрудников, выпускающих автозапчасти Авто, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Цифровизация, 14:39
ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ Спорт, 14:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Повесившей плакат с Путиным директору Нарвского музея дали 10 лет заочно Политика, 14:35
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
Новак раскрыл, на какой срок продлят запрет на экспорт бензина Экономика, 14:30
Ректора СПбГИКиТ Сазонову уволили после жалоб студентов и преподавателей Общество, 14:29
Брокер ВТБ: потенциал российского рынка — десятки процентов Инвестиции, 14:29
Вышел трейлер сериала «Хроники русской революции» С Юрой Борисовым Life, 14:24
Медведев ответил Зеленскому на «бомбоубежища для чиновников Кремля» Политика, 14:20