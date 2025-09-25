Повесившей плакат с Путиным директору Нарвского музея дали 10 лет заочно

Сморжевских-Смирнову обвинили в реабилитации нацизма, поскольку она размещала на стене Нарвского замка плакаты с изображением Путина. Ее заочно приговорили к десяти годам лишения свободы

Мария Сморжевских-Смирнова (Фото: Alexander Welscher / Reuters)

Мосгорсуд признал директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову виновной в реабилитации нацизма и заочно приговорил ее к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«Приговором Московского городского суда Сморжевских-Смирнова признана виновной в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б», «д» ч. 2 ст. 207 УК (фейки об армии ) и ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы заочно с отбыванием в колонии общего режима», — рассказал собеседник агентства.

Ей также на пять лет запретили заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год во время празднования Дня Победы директор музея согласовывала размещение на стене Нарвского замка плакатов с изображением президента России Владимира Путина. На плакатах были размещены надписи, содержавшие «недостоверную информацию о совершении им военных преступлений».

В ходе прений прокурор Людмила Баландина запрашивала для Сморжевских-Смирновой 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, сроком на шесть лет.

Защита подсудимой просила суд оправдать ее, а после оглашения приговора сообщила, что обжалует решение.

Сморжевских-Смирнову объявили в международный розыск. Ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд, а также направил запрос директору Нарвского музея в Эстонии.



9 мая 2023 года в Нарве вывесили плакат с надписью о Путине и изображением лица российского президента напротив Ивангорода в Ленинградской области — города находятся напротив друг друга на берегах реки Нарвы, их соединяет мост Дружбы. Сморжевских-Смирнова назвала это «посланием российской стороне». На набережной с российской стороны исполняли песни военных лет, а ведущий обращался к жителям Эстонии с поздравлениями.

Подобные акции проводились в Нарве три года подряд. В 2025 году на Нарвском музее тоже вывесили «плакат антироссийского содержания», а на стенах Нарвской крепости — флаги Эстонии, Евросоюза и Украины, сообщал «Деловой Петербург».

В Ивангороде в этом году также были установлены сцены и экран, обращенные в сторону Нарвы. В городе прошел концерт, а на экране показали трансляцию парада на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.