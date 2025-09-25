Foreign Policy сравнил политику Трампа со «смертоносными бегемотами»

После прихода Трампа к власти европейские лидеры столкнулись с ситуацией, схожей с нападением гиппопотама, поскольку никто не знает, собирается ли он атаковать или отступить, пишет журнал

С момента прихода Дональда Трампа к власти в США европейские лидеры столкнулись с ситуацией, схожей с нападением гиппопотама, поскольку никто не знает, собирается ли Трамп атаковать или отступить, пишет колумнист журнала Foreign Policy и старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре. И переговоры редко приносят результаты, в том числе и потому, что сложно понять, чего же он в конечном итоге хочет, отмечает она.

Лидерам ЕС, чтобы разработать последовательный, прагматичный и хладнокровный ответ на нападки главы Белого дома, стоит «пробудить в себе натуралиста и извлечь пять уроков из встреч с бегемотами в дикой природе», пишет Демаре.

В частности, Европе следовало бы более здраво воспринимать факты. Автор привела опрос журнала Le Grand Continent, согласно которому 77% европейцев считают, что США больше всего выиграют от торговой сделки с ЕС. Хотя некоторые экспортеры из ЕС и потеряют долю на рынке США из-за пошлин, однако, как подсчитали экономисты, ущерб для совокупного ВВП блока будет минимальным, а больше всего от этих тарифов пострадают сами Соединенные Штаты, объясняет Демаре. Также спорно обещание ЕС импортировать из США энергоносители на $750 млрд к 2028 году, поскольку у американских нефтегазовых компаний нет экспортных возможностей для этого, если только они не откажутся от других клиентов и не переориентируют все свои поставки в ЕС.

ЕС не следует вводить ответные пошлины на импорт из США, поскольку это будет равносильно «самоповреждению». Как подсчитали экономисты из вашингтонского Института международной экономики Петерсона (PIIE), ответные пошлины блока к 2030 году примерно удвоят экономический удар по Европе.

Чтобы противостоять нападкам американского лидера, Европе пора раскрыть свои недооцененные сильные стороны, считает автор. Репутация ЕС как «скучного и предсказуемого» делает его более привлекательным местом для инвестиций, чем непредсказуемые США.

Трамп, по словам Демаре, «никогда не скрывал своей ненависти» к ЕС, который, по его мнению, был создан для того, чтобы «насолить США», и был бы рад, если бы Брюссель больше не смог вести торговые переговоры от имени государств-членов, а столицы ЕС поспешили бы подписать двусторонние соглашения с Вашингтоном. Чтобы избежать этого сценария, Европа должна держаться вместе.

Помимо того, политикам ЕС стоит оставить попытки убедить президента США отказаться от «зацикленности на пошлинах», поскольку он рассматривает их «как свой излюбленный инструмент давления».

Торговое соглашение Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен согласовали по итогам встречи в Шотландии 27 июля. Они договорились о 15-процентной базовой ставке пошлин на товары, которые ЕС поставляет США, вместо обещанных ранее США 30%. По условиям соглашения страны Евросоюза должны инвестировать в американскую экономику $600 млрд, а также закупить у США энергоносителей на $750 млрд и отказаться от топлива из России.

На прошлой неделе Трамп потребовал от стран НАТО и ЕС полностью прекратить закупки российской нефти, поскольку это, по его мнению, несправедливо по отношению к США. Евросоюз примет собственное решение по поводу пошлин против Индии и Китая, заявила фон дер Ляйен.