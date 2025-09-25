 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bloomberg сообщил, что ЕС почувствовал себя на крючке из-за Трампа

Новая позиция президента США Дональда Трампа по Украине заставляет Европу чувствовать себя на крючке, сообщает Bloomberg.

Хотя украинские и европейские чиновники публично приветствовали изменение позиции Трампа после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, в частных разговорах они более осторожны, чувствуя, что он перекладывает на них ответственность за прекращение конфликта.

Они считают спорным утверждение главы Белого дома о том, что у Украины есть возможность вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС.

По мнению спецпредставителя по Украине в первый срок Трампа Курта Волкера, Трамп словами о том, что экономика России находится в «ужасном состоянии», и сравнением ее с «бумажным тигром», «на самом деле просто пытается вывести Путина из себя». «Но он не предполагает, что собирается что-то с этим сделать», — сказал Волкер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК заявил, что Россия не тигр, а «все-таки больше ассоциируется с медведем». «Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. [Президент Владимир] Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал Песков.

Изменение тона американского лидера в Кремле объяснили встречей с Зеленским. «Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — считает Песков.

Материал дополняется

