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Минтранс предложил запретить водителям пользоваться планшетами за рулем

Ведомство предложило запретить за рулем устройства, в том числе мультимедийные системы автомобилей, которые «используются для просмотра видео в процессе движения» и могут отвлекать водителя во время движения
Фото: byswat / Shutterstock
Фото: byswat / Shutterstock

Минтранс предложил запретить использовать за рулем планшеты и мультимедийные системы автомобилей, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в Правила дорожного движения (ПДД).

«Предлагаемыми изменениями ПДД предусматривается запрет использования различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание», — пояснили в ведомстве.

Речь идет о планшетах, смартфонах или мультимедийных устройствах машин, которые «используются для просмотра видео в процессе движения», уточнили в Минтрансе. Целью поправок министерство назвало повышение безопасности дорожного движения, а также «актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Согласно ст. 12.36.1 КоАП использование водителем мобильного телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим разговаривать, не держа смартфон в руке, запрещено. Штраф за разговор по телефону составляет 1500 руб.

Как поясняли в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), если смартфон закреплен на специальном удерживающем устройстве и, например, используется как навигатор, это не является нарушением. «Когда телефон находится непосредственно в руках, вы отвлекаетесь, смотрите на него. Если же устройство закреплено, получается, что водители используют его в режиме hands free — это не нарушение», — объясняли в ЦОДД. Дорожные камеры впервые начали фиксировать использование телефона за рулем в 2020 году в Москве.

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Елена Чернышова
Минтранс ПДД смартфоны планшеты
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