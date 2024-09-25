На Татьяну Фельгенгауэр завели дело из-за отсутствия маркировки иноагента

Поводом стала публикация в телеграм-канале журналистки от 17 января без маркировки о статусе иноагента. В прошлом году ее дважды штрафовали. Она живет за пределами России

Татьяна Фельгенгауэр (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр (Шадрина; признана Минюстом иноагентом) возбудили уголовное дело о нарушении законодательства об иностранных агентах, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело завели по ч. 2 ст. 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за неисполнение любой из обязанностей иностранного агента). Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до двух лет. Поводом стала публикация в телеграм-канале Фельгенгауэр от 17 января этого года без маркировки о статусе иноагента.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

В мае 2023 года Никулинский суд Москвы оштрафовал журналистку на 30 тыс. руб. по ст. 19.34 КоАП за отсутствие маркировки. Поводом стал ролик «Богатые тоже прячут» на ее YouTube-канале.

В декабре того же года ей был выписан штраф на 40 тыс. руб. по этой же статье. В июне этого года ТАСС сообщал, что Фельгенгауэр грозит новый штраф.

Бывшая журналистка «Эха Москвы» (в марте 2022 года совет директоров принял решение о ликвидации радиостанции после обвинений со стороны Генпрокуратуры в публикации ложных сведений о военных действиях на Украине и требований ограничить доступ к сайту) попала в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Она живет за границей.