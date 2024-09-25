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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил о провале попыток ВСУ улучшить позиции в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить свои позиции в Курской области терпят провал, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается», — сказал Алаудинов (цитата по ТАСС).

Командир «Ахмата» добавил, что самой важной целью украинской армии при нападении на Курскую область был захват атомной электростанции (АЭС) в Курчатове. По его словам, Киев хотел использовать этот объект в качестве рычага давления, чтобы заключить мир с Россией на украинских условиях.

Ранее в сентябре Алаудинов заявил, что у украинских военных уже нет ресурсов, чтобы прорваться к АЭС в Курчатове, поскольку Россия выстроила несколько линий обороны.

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Курская АЭС

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

Оценивая бои в Курской области, Зеленский заявил, что есть «некоторые результаты» операции, однако рано судить, успешна она или нет.

В Кремле обещают, что российские военные обязательно вернут контроль над всей Курской областью.

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