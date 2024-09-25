Минобороны сообщило о срыве новых попыток прорыва ВСУ через границу
Российские войска за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщает Минобороны.
По оценкам ведомства, украинская сторона потеряла до 50 человек убитыми и ранеными, три танка, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и автомобиль.
Минобороны не раз до этого заявляло о предотвращении попыток прорыва ВСУ в направлении этого населенного пункта.
Также были отражены две контратаки в направлении села Любимовка, украинские силы потеряли до 15 человек, один военный ВСУ был взят в плен, рассказали в Минобороны. Всего за сутки потери украинской стороны составили более 300 человек. В целом за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 17 тыс. военных, оценивает ведомство.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 поселений.
В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального значения, оттуда вывозят жителей. К 22 августа из подлежащей эвакуации зоны выехали 133 тыс. человек.
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