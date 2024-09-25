В состав Тихоокеанского флота вошли две атомные подлодки 4-го поколения

Сразу две атомные подлодки совершили арктический переход к месту постоянного базирования в Вилючинске, где были включены в состав Тихоокеанского флота

Атомная подводная лодка «Император Александр III» (Фото: Минобороны России)

Сразу две атомные подводные лодки четвертого поколения «Император Александр III» и «Красноярск» вошли в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщила пресс-служба Минобороны России.

Торжественная церемония встречи экипажей подводных крейсеров состоялась в Вилючинске. Перед этим подлодки совершили арктический переход с Северного на Тихоокеанский флот к постоянному месту базирования.

Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

Моряков-подводников встречали заминистра обороны Павел Фрадков и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Моисеев по устоявшейся флотской традиции вручил экипажам подводных лодок, прибывших в пункт постоянной дислокации, жареных поросят. Также адмирал вручил ведомственные медали экипажу.

«Новые атомные подводные крейсеры, значительно повысившие боевой потенциал своих соединений Тихоокеанского флота, были в плановые сроки приведены в боеготовое состояние и подготовлены к решению всех задач по предназначению, в том числе в сложных условиях Арктики», — заявил Моисеев.

К-554 «Император Александр III» — атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Это седьмой корабль проекта 955 «Борей» и четвертый, построенный по модернизированному проекту «Борей-А». Она была заложена в 2015 году под заводским номером 207. Основным вооружением подлодок типа «Борей» являются баллистические ракеты Р-30 «Булава». Также подлодки несут носовые торпедные аппараты (стандартный боезопас — до 40 торпед). К-571 «Красноярск» — многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения, четвертый корабль проекта 885 «Ясень». Построена на «Севмаше» по модернизированному проекту 885М (08851) «Ясень-М». «Красноярск» заложили в июле 2014 года. На подлодках проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» размещены как торпедные аппараты, так и вертикальные ракетные шахты, в которых можно разместить крылатые ракеты «Оникс», «Циркон» или «Калибр».

Ранее в сентябре Моисеев говорил, что оружие, которое стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, находится на крайне высоком уровне готовности к применению. Он отметил, что на протяжении 50 лет 25-я дивизия подлодок применяет самые сложные системы — атомные подводные крейсера, «на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие».

В прошлом году военно-морской флот России пополнится сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными. «Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача — выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году. Новые сроки строительства будут касаться кораблей, которые будут заложены в 2027 году», — отмечал в марте 2023 года на тот момент генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) Алексей Рахманов.