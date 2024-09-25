Китай впервые за 44 года испытал межконтинентальную ракету в Тихом океане

Армия Китая отчиталась об успешном испытании МБР в Тихом океане. Как отмечает Bloomberg, дальность китайских ракет может достигать 15 тыс. км, а подобные испытания проведены впервые с 1980 года

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Китай в ночь на 25 сентября провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с учебной моделируемой боеголовкой, она упала в Тихом океане «в точно заданном морском районе», говорится в сообщении Министерства обороны КНР.

«Ракетные войска НОАК запустили МБР с макетом боеголовки в открытое море Тихого океана в 08:44 (3:44 по московскому времени) 25 сентября, и ракета упала в ожидаемые морские районы. Этот испытательный запуск является обычной мерой в нашем ежегодном плане учений. Он соответствует международному праву и международной практике и не направлен против какой-либо страны или цели», — говорится в сообщении министерства.

Как отмечает Blomberg, на вооружении Китая состоит множество МБР, дальность которых может достигать 15 тыс. км (длина экваториальной окружности Земли — примерно 40 тыс. км). Доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU) Джеймс Чар в комментарии агентству отметил, что хотя Китай проводит ракетные испытания довольно часто, большинство этих запусков ранее проводились внутри страны. Он добавил, что последнее зарегистрированное испытание МБР такого рода прошло в 1980-х годах. Агентство пишет, что в последний раз об испытании двух МБР в Тихом океане Китай отчитывался в мае 1980 года. «Для запуска ракет в океан требуется предварительное взаимодействие со странами региона, поэтому это не очень распространено», — отметил Чар.

«Это довольно смелое и провокационное действие», — сказал Bloomerg старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в NTU Дрю Томпсон. По его мнению, поскольку запуск произошел на фоне проведения Генассамблеи ООН, то такие действия «подвергают мир риску».

В мире пять официальных ядерных держав — они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Ядерные испытания провели Индия, Пакистан и КНДР. Ядерным оружием также обладает Израиль, хотя сроки его испытательных взрывов неизвестны.

На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на конец ноября 2023 года Китай располагал 410 ядерными боеголовками (Россия и США — 4489 и 3708 единиц соответственно).

В июне институт отчитался о росте числа разработок в этой сфере, отметив, что ядерные державы все больше опираются на концепцию ядерного сдерживания. По оценке экспертов, в течение последнего года все мировые ядерные державы развернули новые ядерные вооружения. В 2023 году в ежегодном докладе конгрессу США Пентагон сообщил, что к маю 2023 года у КНР было уже свыше 500 ядерных боезарядов; по оценке ведомства, к 2030 году у Пекина будет более 1 тыс. боеголовок.