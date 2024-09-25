Парламент Киргизии отказался вернуть Аскару Акаеву статус экс-президента

Акаев просил создать депутатскую комиссию для возвращения ему статуса экс-президента, что гарантировало бы неприкосновенность, пожизненную пенсию и другие льготы. Однако парламент отказался восстановить его в этом статусе

Аскар Акаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Парламент Киргизии (жогорку кенеш) отказал первому главе государства Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента, сообщила пресс-служба заксобрания.

Накануне принять такое решение рекомендовал принять парламентский комитет по конституционному законодательству: Акаев 3 сентября просил сформировать депутатскую комиссию по возвращению ему статуса экс-президента, но комитет не поддержал просьбу.

«Жогорку кенеш поддержал это решение и отказал в удовлетворении заявления Аскара Акаева о создании временной депутатской комиссии. Принят соответствующий проект постановления», — сказал представитель пресс-службы.

За отказ в восстановлении статуса проголосовали большинство депутатов парламента — 71, двое высказались против.

Статус экс-президента Киргизии дает его обладателю неприкосновенность, тем самым защищая от преследования за деяния, совершенные на посту главы государства. Акаев мог бы также получить право на ежемесячную пенсию в размере 75% от оклада действующего президента, пожизненные госохрану и право пользования одной из государственных дач, бесплатный доступ к VIP-залам аэропортов, безвозмездное медобслуживание и другие льготы.

Акаев был президентом Киргизии в 1991–2005 годах. В 2005-м, после свержения в результате «тюльпановой революции», он бежал из страны. В течение многих лет жил в России, где занимался научной деятельностью.

В августе 2021 года Акаев вернулся в Киргизию и был доставлен в Государственный комитет национальной безопасности для проведения «необходимых следственных действий в рамках уголовного дела». Он объяснил свой приезд стремлением помочь следствию в рамках сделки. Акаева допросили по делу «Кумтора»; после дачи им показаний был задержан бывший премьер-министр страны Темир Сариев.

В отношении Акаева в Киргизии были заведены уголовные дела: его обвиняли в коррупции по тому же делу «Кумтора». В декабре 2021 года обвинения сняли. Соратник Акаева Бекболот Талгарбеков пояснил, что преследование прекратили за отсутствием состава преступления, а следствие установило, что ни сам политик, ни его родственники не присваивали средств из «Кумтора». В январе 2023 года Генпрокуратура Киргизии сообщила о прекращении преследования Акаева за истечением срока давности, а также о закрытии всех уголовных дел против него.