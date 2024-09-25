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Операция Израиля в Ливане ,  
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Британия призвала уезжать из Ливана и перебросила войска на Кипр

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Около 700 военных направили на Кипр для подготовки к возможной эвакуации британцев из Ливана. Власти Британии хотят избежать хаоса, возникшего при вывозе людей из Афганистана в 2021 году
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Великобритании призвали своих подданных как можно быстрее покинуть Ливан в связи с эскалацией между этой страной и Израилем, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

«События последних часов и дней показали, насколько нестабильна ситуация, и наше послание ясно: гражданам Великобритании следует покинуть страну немедленно», — заявил министр обороны Джон Хили.

Около 700 военных направили на Кипр для подготовки к возможной эвакуации британцев из Ливана. Минобороны отмечает, что в регионе уже находятся два британских корабля Mounts Bay и HMS Duncan, которые могут задействовать в вывозе людей, также к процессу в случае необходимости привлекут самолеты и вертолеты Королевских ВВС. Координировать возможную эвакуацию будут на британской авиабазе Акротири на Кипре.

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Политика
Фото:Aziz Taher / Reuters

The Guardian отмечает, что правительство стремится избежать хаоса, который возник при эвакуации британских подданных из Афганистана в 2021 году, когда власть там захватил «Талибан» (движение признано в России террористическим и запрещено). В прошлом году, как пишет Би-би-си, правительство помогло координировать эвакуацию британцев из сектора Газа. До начала войны на этой территории проживали около 200 британских подданных.

Британский премьер Кир Стармер, выступая перед журналистами перед тем, как отправиться в Нью Йорк на Генассамблею ООН, заявил: «Самое важное послание от меня сегодня вечером — это призыв к британским гражданам в Ливане немедленно покинуть страну». Он также призвал Ливан и Израиль «отойти от края пропасти».

«Хезболла» и Израиль в последний год регулярно обмениваются авиаударами, ситуация обострилась после массовых взрывов пейджеров в Ливане в середине сентября, в которой группировка обвинила израильскую сторону. Та отвергла обвинения.

Во время последних ударов Израиля по Бейруту были убиты несколько высокопоставленных членов «Хезболлы», всего, по данным ливанских властей, погибли более 560 человек, сотни получили ранения. 23 сентября Израиль начал военную операцию «Стрелы севера» в Ливане.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ливан Великобритания Кипр эвакуация Израиль Ближний Восток
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