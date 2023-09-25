Посол посчитал «чествование эсэсовца» в Канаде следствием безнаказанности

Чествование ветерана СС «Галичина» в канадском парламенте — следствие безнаказанности нацизма, заявил «РИА Новости» посол России в Канаде Олег Степанов.

«Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев», — сказал он.

Помимо этого, Степанов назвал Канаду «гнездом для нацистских преступников», а политику премьер-министра страны Джастина Трюдо — «олицетворением неолиберального фашизма».

«То, что в наше время такое возможно в стране, которая была членом антигитлеровской коалиции, которая считается цивилизованной, толерантной, сторонницей соблюдения всех прав человека. То, что здесь живет и процветает неонацизм — это просто неприемлемо, но, видимо, для Канады под покровительством США все сходит с рук», — заключил посол.

22 сентября в парламенте Канады представили 98-летнего Ярослава Хунку как героя войны, воевавшего в составе Первой украинской дивизии. Спикер канадской палаты общин Энтони Рота поблагодарил его за «борьбу за независимость Украины против русских» во время Второй мировой войны.

Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина» — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев-коллаборационистов и принимавшее участие во Второй мировой войне в 1943—1945 годах.

Приглашение ветерана «Галичины» осудили в разных еврейских организациях в Канаде. После этого спикер парламента извинился. «Я хочу ясно дать понять, что никто, включая коллег-парламентариев и делегацию Украины, не знал о моем намерении или о моих замечаниях до того, как я их произнес. Эта инициатива была полностью моей собственной», — объяснил он.