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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Власти предупреждали жителей Одесской области о ракетной угрозе. По данным местных СМИ, в Одессе прогремело несколько мощных взрывов, в области работает ПВО
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одессе спустя почти 20 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Зеркало недели».

Тревога в настоящее время объявлена на большей части Украины, в том числе в южных Одесской и Николаевской областях.

Как пишет «Суспильне», в Одесской области работает ПВО. Корреспондент издания сообщает о серии взрывов.До этого власти предупреждали жителей о ракетной угрозе и призывали проследовать в укрытия.

К 0:35 (мск) тревога была объявлена уже по всей Украине. Позднее украинские СМИ также сообщили о взрывах в Кривом Роге.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью прошлого года. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Российское военное ведомство не раз заявляло, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.

После атаки на Крымский мост 17 июля, которую совершили украинские безэкипажные катера, Минобороны заявило о нанесении «ударов возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров и «по объектам, где готовились террористические акты против России». С тех пор ведомство неоднократно отчитывалась об ударах по южным регионам Украины.

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Одесские власти при этом сообщали о повреждении не только в портах, но и в центральных частях города.



 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса взрывы Одесская область Воздушная тревога Военная операция на Украине
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