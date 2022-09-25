В Минске предложили изменить Концепцию безопасности Союзного государства

Госсекретарь Совбеза Белоруссии пояснил, что Москва и Минск вместе вырабатывают механизмы «противодействия сегодняшним современным угрозам безопасности» своих стран, что должно найти отражение в Концепции безопасности

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович считает, что Концепцию безопасности Союзного государства необходимо обновить с учетом новых возникающих угроз. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства, поскольку мы вместе вырабатываем механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам безопасности наших стран», — отметил Вольфович.

Он также рассказал о встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая прошла незадолго до этого. По словам Вольфовича, они обсуждали «широкий спектр вопросов безопасности, прежде всего Союзного государства». «Затронуты и обсуждены вопросы взаимодействия наших спецслужб и их силовых ведомств. На конструктивной основе наши силовые ведомства работают, взаимодействуют <...> Затронуты вопросы биологической безопасности, биологических угроз», — добавил госсекретарь.

Говоря о работе по обновлению Концепции национальной безопасности Белоруссии, Вольфович отметил, что около 70% документа претерпели изменения. «Дополнены стратегические национальные интересы в такой категории как «Народ и его всесторонняя защита». Мы дополнили и более полно изложили национальные интересы, это прежде всего национальная самобытность, наша историческая правда. Это социальная ответственность граждан, а не только государства. Это развитие атомной энергетики, защита персональных данных и иные сферы», — пояснил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что новая Концепция должна быть «абсолютно откровенной» еще до рассмотрения в Совете безопасности страны. «Не надо ничего прятать исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать», — отмечал президент.