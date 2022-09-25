EUobserver узнал о планах ЕС запретить вещание «России 1», НТВ и РЕН ТВ

Кроме телеканалов в ЕС предлагают запретить трансляции шести онлайн-вещателей, пишет издание со ссылкой на список предложений по ужесточению санкций от стран Балтии и Польши. Инициативы поддержала Ирландия

Фото: Олег Яковлев / РБК

Польша и страны Балтии выступают за ужесточение санкций против России и предлагают среди прочего запретить вещание трех российских телеканалов — НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ, а также шести агентств и порталов - NewsFront, SouthFront, Katehon, «Фонд стратегической культуры», Fondsk и «ИнфоРос». Инициативы поддержала Ирландия, сообщает EUobserver со ссылкой на девятистраничный документ с предложениями по санкциям, распространенный в Брюсселе.

Ужесточить санкции государства предлагают на фоне проведения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на перешедших под контроль российских сил в ходе военной операции на Украине территорий Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России с 23 по 27 сентября, отмечает издание.

В числе предложений, поддержанных Ирландией:

отключение Газпромбанка, Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф» от международной платежной системы SWIFT. Издание отмечает, что отключение Газпромбанка будет иметь далеко идущие последствия, поскольку через него проходит оплата российского газа в рублях;

запрет на переводы наличных евро или долларов в Россию;

запрет на финансирование Россией зарегистрированных в Евросоюзе компаний, НПО и т.д.;

запрет на продажу недвижимости россиянам;

отказ от покупки, импорта и перепродажи алмазов из России;

запрет на использование технологий «Лаборатории Касперского» в ЕС и предоставление услуг российским клиентам европейскими ИТ-компаниями;

запрет на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики;

запрет на поставки в Россию высокотехнологичных товаров, включая смартфоны, радиолокационное оборудование и лазерные приборы.

Кроме того, предлагается вносить в черные списки ЕС тех, кто помогает России обходить санкции. Их активы заморозят, а также этим людям не будут выдавать визы.

Издание указывает, что, по словам одного из его источников, этот документ в ЕС рассматривают скорее как «дорожную карту» для дальнейших действий.

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После объявления частичной мобилизации в России и проведения референдумов о присоединении к стране в ДНР, ЛНР и на территориях Запорожской и Херсонской областей в ЕС объявили о планах ввести дополнительные санкции против Москвы. В минувшие выходные ЕК провела переговоры с представителями 27 стран, чтобы изучить их предложения. Конкретные предложения по очередному санкционному пакету послы стран ЕС могут обсудить в среду, 28 сентября.