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Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст для иностранцев, получивших гражданство
Глава СПЧ призвал увеличить призывной возраст мигрантов, а также граждан, которые получили гражданство до 50 лет. По его словам, частичная мобилизация должна проходить «справедливо и прозрачно»
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство, до 45 или 50 лет. Его словам приводит телеграм-канал СПЧ.

«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — сказал Фадеев.

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Фото:Павел Львов / РИА Новости

По словам Фадеева, процесс мобилизации должен быть «справедливым и прозрачным».

Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство. «Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас», — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в миграционном центре «Сахарово» организуют пункт поступления иностранцев на военную службу. Ранее власти упростили получение российского гражданства. Согласно новому закону, иностранцы, которые заключат с Минобороны годовой контракт о военной службе, смогут получить российский паспорт «без длительного ожидания и других бюрократических преград»

21 сентября президент Владимир Путин объявил в Россию частичную мобилизацию. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, власти намерены призвать 300 тыс. человек. 

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