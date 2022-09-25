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Египет предложил создать в стране международный центр торговли зерном

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри предложил создать в его стране международный центр торговли зерном. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Генассамблеи ООН.

«Египет обладает уникальной географической позицией, поэтому мы готовы сотрудничать с международным сообществом и создать у себя международный центр хранения зерновых, их поставок и торговли ими. Это будет содействовать коллективной продовольственной безопасности», — сказал Шукри.

По его словам, пандемия COVID-19 и конфликт между Россией и Украиной усугубили «тяжелое положение наиболее уязвимых государств». Он также полагает, что мировое сообщество за многие годы не смогло реализовать программы обеспечения продовольственной безопасности.

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Фото:Yulii Zozulia/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения, которые позволяют вывезти зерно из украинских портов, застрявшее там после начала боевых действий в стране. В переговорах посредниками выступали Турция и ООН. Тогда же Россия и ООН подписали документ, согласно которому организация будет способствовать снятию ограничений с экспорта российской сельхозпродукции.

В мае Reuters писал, что на Украине застряли 300 тыс. т зерна, предназначавшихся Египту. Каир стремится диверсифицировать поставки зерна, чтобы увеличить свои стратегические запасы. В частности, Египет согласился закупать индийское зерно. По информации агентства, в июле страна через тендеры и прямые закупки приобрела более 1 млн т пшеницы.

28 июля Reuters сообщил что Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило украинские компании «Нибулон» и Inerco Trade (принадлежит агрохолдингу Kernel) от контрактных обязательств на доставку 240 тыс. т пшеницы, которые государственный покупатель забронировал на поставку в феврале и марте. По данным агенства, четыре партии зерна не успели загрузить из-за начала боевых действий на Украине. При этом в контракте не было пункта о форс-мажорных обстоятельствах, указали источники.

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На фоне продовольственного кризиса и роста цен на пшеницу правительство Египта еще в марте издало указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Власти страны также временно запретили экспорт всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является самым крупным поставщиком зерна в Египет: по итогам 2020 года страна импортировала около 80% пшеницы из России.

Теги
Египет зерно мировая торговля продовольствие
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