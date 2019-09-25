Трамп назвал прогресс в отношениях с Россией заслугой Зеленского

Американский президент также выразил надежду, что Зеленский сможет встретиться с Владимиром Путиным и «решить проблемы», в том числе конфликт на востоке Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский смог добиться прогресса в отношениях с Россией. Об этом американский лидер заявил в ходе двухсторонней встречи с Зеленским, которую транслировал Bloomberg.

Трамп посоветовал Зеленскому «продолжать делать это» и выразил надежду, что украинский и российский президенты встретятся, чтобы «решить проблемы». По мнению Трампа, Владимир Путин хочет урегулировать конфликт на востоке Украины. Кроме того, президент США сообщил, что будет добиваться от других стран усиления помощи Украине.

Зеленский в свою очередь прокомментировал июльский разговор с Трампом, из-за которого конгресс объявил о начале процедуры импичмента в отношении американского президента. По словам украинского лидера, «на него никто не давил». «Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый [генпрокурор] <...> Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?» — отметил Зеленский. Он добавил, что не хочет «вмешиваться в американский демократический избирательный процесс».

Кроме того, Зеленский пригласил Трампа посетить Украину и призвал Запад поддержать Киев в конфликте в Донбассе: «Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну».