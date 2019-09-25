Путин заявил о сбоях в регионах перед отопительным сезоном

Президент не назвал конкретные регионы, но потребовал обеспечить их необходимым для прохождения отопительного сезона топливом

При подготовке к отопительному сезону некоторые регионы столкнулись со сбоями, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством. Об этом пишет «РИА Новости».

«Первый вопрос, безусловно, о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Я знаю, что в некоторых регионах уже, к сожалению, столкнулись со сбоями, с проблемами», — сказал Путин.

Он обратился к главам Минстроя и Минэнерго с требованием «в полном объеме» обеспечить проблемные регионы запасами топлива, угля и мазута, чтобы они успешно прошли отопительный сезон.

Президент не уточнил, о каких конкретно областях идет речь, однако сообщения о проблемах поступали как минимум из ряда регионов. В частности, «РБК Пермь» писало, что после подачи отопления в нескольких десятках городских жилых домов по-прежнему нет тепла. Кроме того, в одном из домов Перми при подключении отопления прорвало трубу на чердаке, из-за чего его частично затопило. Кроме того, в нескольких районах Еврейской автономной области из-за проблем с началом отопительного сезона, которые коснулись более 15 тыс. человек, был введен режим ЧС. Власти пообещали обеспечить углем проблемные населенные пункты.