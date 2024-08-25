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Задержание Павла Дурова ,  
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WSJ сообщила об обострении отношений России и Франции из-за Дурова

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Дурова задержали на фоне обеспокоенности в Европе, что Telegram используется в том числе для распространения наркотиков и «вербовки российских агентов», пишет WSJ. Команда мессенджера подчеркнула, что платформа соблюдает законы
Фото: Yulia Morozova / Reuters
Фото: Yulia Morozova / Reuters

Задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обострило отношения между Францией и Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника.

Предпринимателя задержали на фоне растущей обеспокоенности в Европе из-за того, что платформу используют «педофилы, наркоторговцы и другие преступники», сообщает газета. По данным французских СМИ, в отношении Telegram идет расследование о роли мессенджера в распространении детской порнографии и предполагаемого отказа руководства платформы сотрудничать с властями в борьбе с ней. Телеканал TF1 передавал, что из-за этого Дурова заподозрили в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству.

Кроме того, пишет WSJ, Telegram может быть использован «для вербовки российских агентов в Европе», в связи с чем Дуров ценен для западнх спецслужб, которые пытаются взломать зашифрованные сообщения в мессенджере. По словам французских чиновников, Франция стала целью «нескольких российских операций» в последние месяцы, что вызвало недовольство президента Эммануэля Макрона и других членов правительства.

В Telegram после задержания Дурова заявили, что ему «нечего скрывать»
Технологии и медиа
Павел Дуров

Дуров в апрельском интервью Такеру Карлсону говорил, что Telegram не сотрудничает с российскими властями, а подобные заявления выгодны конкурентам, которые видят угрозу в быстром развитии мессенджера. Претензии к платформе возникали и у России: в 2018 году суд постановил заблокировать ее из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей, но два года спустя ограничения сняли из-за готовности мессенджера «противодействовать терроризму и экстремизму», сообщал Роскомнадзор. В марте 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле», в Кремле призвали Дурова внимательнее следить за происходящим на платформе, чтобы Telegram «не превращался в инструмент в руках террористов».

После задержания Дурова российское посольство запросило разъяснение причин у французских властей, потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ, но, как сообщили дипломаты, Париж «пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу». В парижской прокуратуре сообщили, что официальное заявление для прессы будет выпущено 26 августа.

Команда Telegram, комментируя задержание Дурова, заявила, что бизнесмену нечего скрывать, и что он часто путешествует по Европе, а платформа соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — подчеркнули там.

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Telegram Павел Дуров Франция
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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