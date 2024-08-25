Лидер «Коррозии металла» вновь решил выдвинуться на пост мэра Химок

Музыкант Сергей Троицкий сообщил, что подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост мэра Химок. На выборах в 2012 году он набрал 2,46% голосов

Сергей Троицкий (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (псевдоним — Паук) подал документы в избирательную комиссию для выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Химок в Московской области. Об этом музыкант сообщил на странице во «ВКонтакте».

Среди пунктов своей предвыборной программы Троицкий назвал «строительство зенитных башен и циклопических пушек» по периметру Химок, Красногорска и Мытищ для защиты Московской области от воздушных атак.

«Я подал документы на пост мэра Химок с гарантией, что после избрания мэром Химок я назначу себя диктатором города Химки. То есть я беру ответственность за жизни всех людей города, кто имеет прописку, временно проживание», — сказал он в разговоре с РБК.

Музыкант рассказал ТАСС, что подал документы в качестве самовыдвиженца, в графе «место работы» написал: «Фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи «Корпорация тяжелого рока», должность — руководитель и участник рок-группы «Коррозия металла».

Троицкий родился 29 мая 1966 года в Москве. Группа «Коррозия металла» была основана в 1984-м. Паук выступал автором песен и музыки коллектива, также занимался общественно-политической деятельностью. Осенью 2003 года он был направлен на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где провел три недели, но врачи признали его вменяемым.

В Московской области состоятся выборы в муниципальные органы самоуправления с 7 по 10 сентября. В частности, в Химках пройдут довыборы по пятимандатному избирательному округу. Самовыдвиженцам потребуется заручиться подписями 36 тыс. избирателей для регистрации в качестве кандидатов.

Троицкий неоднократно выдвигал свою кандидатуру на выборах разных уровней:

1998 год — довыборы в Госдуму по Люблинскому избирательному округу (набрал наибольшее число голосов, но результаты отменили из-за низкой явки);

2007 год — выборы мэра подмосковного поселка Запрудня (одержал победу, но отказался от должности);

2012 год — выборы мэра Химок (проиграл, набрав 2,46% голосов);

2013 год — выборы мэра подмосковного Жуковского (проиграл, набрав 2,29% голосов);

2013 год — досрочные выборы мэра Москвы (не допущен из-за отсутствия необходимого количества подписей избирателей);

2014 год — выборы мэра Новосибирска (в день подачи документов на выдвижение был задержан в аэропорту из-за устроенного им скандала).

13 августа музыкант был задержан в Новосибирске по подозрению в использовании фальшивых денег. 28 апреля его оштрафовали на 1 тыс. руб. за демонстрацию нацистской символики во время концерта в Нижнем Новгороде.