Лидер «Коррозии металла» вновь решил выдвинуться на пост мэра Химок
Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (псевдоним — Паук) подал документы в избирательную комиссию для выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Химок в Московской области. Об этом музыкант сообщил на странице во «ВКонтакте».
Среди пунктов своей предвыборной программы Троицкий назвал «строительство зенитных башен и циклопических пушек» по периметру Химок, Красногорска и Мытищ для защиты Московской области от воздушных атак.
«Я подал документы на пост мэра Химок с гарантией, что после избрания мэром Химок я назначу себя диктатором города Химки. То есть я беру ответственность за жизни всех людей города, кто имеет прописку, временно проживание», — сказал он в разговоре с РБК.
Музыкант рассказал ТАСС, что подал документы в качестве самовыдвиженца, в графе «место работы» написал: «Фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи «Корпорация тяжелого рока», должность — руководитель и участник рок-группы «Коррозия металла».
Троицкий родился 29 мая 1966 года в Москве. Группа «Коррозия металла» была основана в 1984-м. Паук выступал автором песен и музыки коллектива, также занимался общественно-политической деятельностью. Осенью 2003 года он был направлен на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где провел три недели, но врачи признали его вменяемым.
Троицкий неоднократно выдвигал свою кандидатуру на выборах разных уровней:
- 1998 год — довыборы в Госдуму по Люблинскому избирательному округу (набрал наибольшее число голосов, но результаты отменили из-за низкой явки);
- 2007 год — выборы мэра подмосковного поселка Запрудня (одержал победу, но отказался от должности);
- 2012 год — выборы мэра Химок (проиграл, набрав 2,46% голосов);
- 2013 год — выборы мэра подмосковного Жуковского (проиграл, набрав 2,29% голосов);
- 2013 год — досрочные выборы мэра Москвы (не допущен из-за отсутствия необходимого количества подписей избирателей);
- 2014 год — выборы мэра Новосибирска (в день подачи документов на выдвижение был задержан в аэропорту из-за устроенного им скандала).
13 августа музыкант был задержан в Новосибирске по подозрению в использовании фальшивых денег. 28 апреля его оштрафовали на 1 тыс. руб. за демонстрацию нацистской символики во время концерта в Нижнем Новгороде.
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