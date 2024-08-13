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Лидера «Коррозии металла» задержали в Новороссийске из-за фальшивых денег

Сергея Троицкого задержали в Новороссийске с фальшивыми деньгами
Сергей&nbsp;&laquo;Паука&raquo; Троицкий
Сергей «Паука» Троицкий (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея (Паука) Троицкого задержали в Новороссийске по подозрению в использовании фальшивых денег, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По ее информации, сообщение об инциденте поступило в отдел полиции 13 августа: мужчина пытался расплатиться в магазине купюрой, которая у продавца вызвала сомнение в подлинности. На место выехал наряд полиции.

«В процессе разбирательства мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам. В связи с жалобами задержанного на плохое самочувствие он был сопровожден в медучреждение для осмотра врача, после чего доставлен в отдел полиции Центрального района», — уточнили в пресс-службе.

В отношении Троицкого затем составили административный материал за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), Паук оштрафован, но сумма штрафа не называется.

Сам он сообщал RTVI, что находится в больнице с сотрясением мозга.

По данным телеканала, 10 августа в Новороссийске у Троицкого проходил концерт «Паук оркестр».

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Марк Бейгун

28 апреля 2024 года суд оштрафовал лидера группы за демонстрацию нацистской символики в Нижнем Новгороде. Суд установил, что на концерте коллектива продавались товары с запрещенной символикой.

Спустя день Троицкий сообщил, что после задержания музыкантов барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому. «Находится в коме после атаки трех бугаев», — написал он во «ВКонтакте».

Позже телеграм-канал Baza со ссылкой на одного из музыкантов «Коррозии металла» сообщил, что Троицкий выдумал историю с комой, чтобы привлечь внимание к действиям силовиков, сорвавших концерт группы.

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Новороссийск фальшивые деньги «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий задержание новости
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