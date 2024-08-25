 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о выполнении 33 запросов от приграничных регионов

Сюжет
Военная операция на Украине
У Координационного совета по военной безопасности было 45 запросов от приграничных регионов, из них удалось решить 33 запроса. Белоусов обещал, что Минобороны будет решать вопросы «быстро и без проволочек»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Координационный совет по вопросам военной безопасности решил 33 вопроса от Курской, Белгородской и Брянской областей по обеспечению группировки прикрытия госграницы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего по состоянию на 25 августа от властей трех приграничных регионов поступило 45 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия госграницы, в том числе материально-техническим, транспортным, военно-техническим, медицинским, инженерно-строительным, отметили в ведомстве.

Так, от Курской области поступило 29 запросов, из них решены 17 вопросов.
«В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — уточнили в Минобороны.

От Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало, при этом для каждого региона было решено по восемь прошлых вопросов, добавили там.

Генерал Евкуров стал замглавы совета по защите приграничных регионов
Политика
Юнус-Бек Евкуров

Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий был создан Минобороны через неделю после начала боев с украинский армией в Курской области.

Совет не подменяет оперативное управление войсками, а нацелен на повышение эффективности обеспечения военнослужащих, «решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», заявляли в Минобороны. Министр обороны Андрей Белоусов пообещал решать вопросы «быстро и без проволочек».

В составе совета вошли профильные заместители главы Минобороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Минобороны Белгородская область Курская область Брянская область
Материалы по теме
Зеленский рассказал о целях ВСУ в Курской области
Политика
Минобороны отчиталось о сорванных попытках атак ВСУ в Курской области
Политика
Путин заслушал доклад Герасимова о противодействии ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В Москве задержали мужчину, выбросившего из окна женщину с ребенкомОбщество, 11:27
Минобороны отчиталось о выполнении 33 запросов от приграничных регионовПолитика, 11:09
Свидетели подтвердили причастность экс-зама Шойгу к получению взятокОбщество, 11:07
Лучшие детские банковские карты 2024 года: топ-10 предложенийИнвестиции, 11:00
Медведев после задержания Дурова вспомнил об их разговореПолитика, 10:58
Как и за что задержали Павла Дурова. Эфир телеканала РБКБизнес, 10:44
Маск не исключил мер против X после задержания ДуроваПолитика, 10:28
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Мужчина выбросил женщину с младенцем с 16 этажа дома в МосквеОбщество, 10:22
Кеннеди-младший счел задержание Дурова угрозой свободе словаПолитика, 10:16
Названы районы Москвы с самыми подешевевшими в июле новостройкамиНедвижимость, 10:15
Неопределенность на рынке гособлигаций: пора ли покупать длинные ОФЗИнвестиции, 10:00
Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет «Хезболлы»Политика, 09:52
Алаудинов заявил, что просил Кадырова принять извинения ЗеленскогоПолитика, 09:31
Перегретая экономика: как жара доводит Китай до убытков и падения ВВПPro, 09:29