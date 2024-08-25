Минобороны отчиталось о выполнении 33 запросов от приграничных регионов

У Координационного совета по военной безопасности было 45 запросов от приграничных регионов, из них удалось решить 33 запроса. Белоусов обещал, что Минобороны будет решать вопросы «быстро и без проволочек»

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Координационный совет по вопросам военной безопасности решил 33 вопроса от Курской, Белгородской и Брянской областей по обеспечению группировки прикрытия госграницы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего по состоянию на 25 августа от властей трех приграничных регионов поступило 45 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия госграницы, в том числе материально-техническим, транспортным, военно-техническим, медицинским, инженерно-строительным, отметили в ведомстве.

Так, от Курской области поступило 29 запросов, из них решены 17 вопросов.

«В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — уточнили в Минобороны.

От Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало, при этом для каждого региона было решено по восемь прошлых вопросов, добавили там.

Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий был создан Минобороны через неделю после начала боев с украинский армией в Курской области.

Совет не подменяет оперативное управление войсками, а нацелен на повышение эффективности обеспечения военнослужащих, «решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», заявляли в Минобороны. Министр обороны Андрей Белоусов пообещал решать вопросы «быстро и без проволочек».

В составе совета вошли профильные заместители главы Минобороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей.