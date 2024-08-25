Британский премьер предупредит о непопулярных решениях и дыре в экономике

«Все станет еще хуже, прежде чем все улучшится», — скажет премьер Стармер. Он планирует обвинить предыдущее правительство в ухудшении экономики и намекнет на повышение налогов, узнала The Telegraph

Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters)

Власти Великобритании будут вынуждены принять непопулярные решения, поскольку после предыдущего правительство осталась «не только экономическая, но и социальная черная дыра». Такие тезисы запланированы в выступлении британского премьера-лейбориста Кира Стармера во время визита в Германию, выяснила The Telegraph.

«Честно говоря, все станет еще хуже, прежде чем все улучшится», — предупредит глава правительства.

Стармер проведет параллели с распространением плесени по зданию, пояснив, что в такой ситуации нельзя прикрыть ее чем-нибудь, или надеяться на быстрый ремонт — требуется пресечь проблему на корню и провести полную реконструкцию, что будет непростым и затребует больше времени. «Потому что иначе что произойдет? Плесень возвращается. Во всех тех же местах. И она распространяется. Хуже, чем раньше. Вы это знаете, и я это знаю», — подчеркнет премьер.

По его мнению, иного выбора нет, пока люди не могут добраться до работы из-за транспортных проблем, либо не могут выйти с больничного из-за коллапса в системе здравоохранения.

Стармер во время предвыборной кампании не раз обещал, что не будет повышать налоги на «трудящихся»: НДС, подоходный налог и страхование. Однако он не упоминал о других налогах, что вызвало подозрения в планах повысить налоги на прирост капитала, на наследство и другие.

Лидер партии тори, которая формировала предыдущее правительство,

Ричард Фуллер, сказал, что после двух месяцев руководство страной Стармер лишил 10 млн пенсионеров выплат на топливо, но выделил миллиарды профосоюзам. «Мягкий лейбористский канцлер тратит деньги, создавая финансовую черную дыру в попытке заставить общественность согласиться на повышение налогов и буквально оставляя пенсионеров в дураках», — сказал он.

Лейбористы победили на парламентских выборах в начале июля с триумфальным результатом, получив 409 мест из 650. Экономика стала ключевой темой выборов. «Слабый рост доходов был досадной особенностью экономической жизни в Великобритании за последние 15 лет. И это был медленный рост практически для всех: богатых и бедных, старых и молодых», — отмечал замглавы Института фискальных исследований (IFS) Том Уотерс.

В августе Банк Англии впервые за четыре года снизил процентные ставки до 5% после того, как инфляция потребительских цен снизилась с 41-летнего максимума в 11,1% в октябре 2022 года до целевого показателя в 2% в мае и июне. К июлю инфляцию немного подросла до 2,2%. Финнасисты ожидают, что осенью снижение ставок продолжится.